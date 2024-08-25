Абсолютний чемпіон у надважнкій вазі, Олександр Усик, розповів про ставлення українців до нього та чемпіона IBF та IBO у легкій вазі – Василя Ломаченка. Боксер вирішив не відповідати за свого колегу.

Читайте також Олександр Усик зізнався, ким бачить себе через 10 років

Олександр Усик про Василя Ломаченка

Василь Ломаченко отримує чималу купу хейту від українців за свої дії. Олександр Усик розповів як реагує на коментарі від підписників та їх ставлення до нього і Василя Ломаченка.

Василя Анатолійовича тут немає, я за свого неймовірно крутого брата нічого не можу говорити. Ніяк не ставлюсь. Сьогодні я герой, а завтра я не герой. Для своїх дітей, для своєї дружини, для свого оточення я герой, і мені цього вистачає,

– сказав боксер.

Також Усик заявив, що не реагує на критику від тих людей, які не пройшли той шлях, що він і яких не було поруч. З його слів, щось казати Олександру за його гріхи може тільки його небесний батько, який завжди біля нього. Інші можуть це робити, але йому всеодно на їх думку.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко різко виступив проти заборони діяльності Московського патріархату на території України. Також боксер "забув" привітати українців з Днем Незалежності.