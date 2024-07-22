В міні-турнірі зіграють такі команди як Минай, Металіст 1925, Лівий Берег та Епіцентр. Переможець турніру отримає право грати в УПЛ у сезоні-2024/2025.

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Півфінальні пари

Як повідомляє 24 канал, за допомогою сліпого жеребу було вирішено дві півфінальні пари, які зіграють в міні-турнірі, щоб отримати путівку в УПЛ. Матчі відбудуться у п'ятницю 26 липня. Команди зіграють на нейтральних полях.

Спочатку о 15:30 відбудеться перший матч Лівий берег – Металіст 1925. Потім о 18:00 між собою зіграють Минай та Епіцентр.

Фінал заплановано на 30 липня, номінальним господарем матчу буде переможець пари Лівий Берег – Металіст 1925. Про час та місце проведення гри буде вирішено додатково.

Коротко про учасників турніру

Металіст 1925 та Минай минулого сезону зайняли 15-е та 16-е місце і напряму вилетіли з УПЛ.

Лівий Берег та Епіцентр посіли 3 та 4 сходину в Першій лізі України. Вони не змогли пробитись в УПЛ через стикові матчі. Оболонь та Верес відстояли своє місце в чемпіонаті України.

Клуби були незадоволені рішенням УАФ тому, що вважають це зайвим перед початком нового регулярного сезону.