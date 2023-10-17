Повна домінація Кривбасу: УПЛ оголосила імена найкращого гравця та тренера за вересень

В Українській Прем'єр-лізі протягом вересня було зіграно матчі чотирьох турів. За їх результатами було обрано футболіста та тренера, які найбільше вразили за даний відрізок кампанії-2023/2024.

Голосування традиційно відбувалося у 2 етапи. На першому спортивні сайти називали претендентів у обох номінаціях, за результатами чого були сформавані фінальні четвірки, де вже підключалися вболівальники та обирали найкращих.

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Лідерство Кривбасу не залишилося непоміченим

Після першого етапу до топ-4 найкращих футболістів потрапили: Володимир Бражко (Динамо), Назар Волошин (Динамо), Максим Задерака (Кривбас) та Максим Прядун (ЛНЗ).



Претенденти на найкращого гравця вересня / УПЛ

У фінальному голосуванні за найкращого тренера взяли участь: Юрій Вернидуб (Кривбас), Роман Григорчук (Чорноморець), Мірча Луческу (Динамо) та Віталій Пономарьов (Рух).



Претенденти на найкращого тренера вересня / УПЛ

Що цікаво, у топ-4 найкращих тренерів у порівнянні з голосуванням попереднього місяця відбулася лише одна заміна. Замість Патріка ван Леувена, якого звільнили 16 жовтня, на перемогу претендував Мірча Луческу, проте в результаті обидва наставники посіли лише четверте місце.

Четвірка ж найкращих футболістів при цьому була повністю нова.

Найкращий футболіст (відсотки голосів)

Максим Задерака – 36.8 Володимир Бражко – 30.1 Максим Прядун – 23.7 Назар Волошин – 9.3.

Найкращий тренер

Юрій Вернидуб – 41.5 Роман Григорчук – 30.4 Віталій Пономарьов – 15 Мірча Луческу – 13.1.

За результатами вибору уболівальників перемогу здобули обидва представники Кривбасу, який є лідером УПЛ після 10 турів. Максим Задерака у чотирьох матчах забив два голи та віддав асист, і все це відбувалося під керівництвом Юрія Вернидуба, то ж вибір виглядає повністю заслуженим.



Переможцями стали представники Кривбасу / УПЛ

. УПЛ поновиться після міжнародної паузи на матчі збірних 20 жовтня. У цей день переможці номінацій матимуть змогу підтвердити свій статус у матчі проти Металіста 1925, який розпочнеться о 19:00.