Повна домінація Кривбасу: УПЛ оголосила імена найкращого гравця та тренера за вересень
Джерело:УПЛ
В Українській Прем'єр-лізі протягом вересня було зіграно матчі чотирьох турів. За їх результатами було обрано футболіста та тренера, які найбільше вразили за даний відрізок кампанії-2023/2024.
Голосування традиційно відбувалося у 2 етапи. На першому спортивні сайти називали претендентів у обох номінаціях, за результатами чого були сформавані фінальні четвірки, де вже підключалися вболівальники та обирали найкращих.
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Лідерство Кривбасу не залишилося непоміченим
Після першого етапу до топ-4 найкращих футболістів потрапили: Володимир Бражко (Динамо), Назар Волошин (Динамо), Максим Задерака (Кривбас) та Максим Прядун (ЛНЗ).
Претенденти на найкращого гравця вересня / УПЛ
У фінальному голосуванні за найкращого тренера взяли участь: Юрій Вернидуб (Кривбас), Роман Григорчук (Чорноморець), Мірча Луческу (Динамо) та Віталій Пономарьов (Рух).
Претенденти на найкращого тренера вересня / УПЛ
Що цікаво, у топ-4 найкращих тренерів у порівнянні з голосуванням попереднього місяця відбулася лише одна заміна. Замість Патріка ван Леувена, якого звільнили 16 жовтня, на перемогу претендував Мірча Луческу, проте в результаті обидва наставники посіли лише четверте місце.
Четвірка ж найкращих футболістів при цьому була повністю нова.
Найкращий футболіст (відсотки голосів)
- Максим Задерака – 36.8
- Володимир Бражко – 30.1
- Максим Прядун – 23.7
- Назар Волошин – 9.3.
Найкращий тренер
- Юрій Вернидуб – 41.5
- Роман Григорчук – 30.4
- Віталій Пономарьов – 15
- Мірча Луческу – 13.1.
За результатами вибору уболівальників перемогу здобули обидва представники Кривбасу, який є лідером УПЛ після 10 турів. Максим Задерака у чотирьох матчах забив два голи та віддав асист, і все це відбувалося під керівництвом Юрія Вернидуба, то ж вибір виглядає повністю заслуженим.