У вівторок, 17 жовтня, збірна України проведе свій передостанній матч у кваліфікації Євро-2024. Команда Сергія Реброва на виїзді поміряється силами із Мальтою, пише 24 канал.

До теми Штурмувати аутсайдера доведеться без капітана: заявка збірної України на гру проти Мальти

Де дивитись матч Мальта – Україна

Зустріч у місті Та-Калі буде показана у прямій трансляції в Україні. Для телеглядачів показ гри буде доступний на регіональних каналах Суспільного. Перед та після матчу на вболівальників чекатимуть аналітичні студії стосовно гри.

Для користувачів інтернету матч Мальта – Україна у прямому ефірі буде показаний на онлайн-сервісі Megogo. При цьому місцеві телеканали Суспільного мовлення на OTT-платформах не будуть транслювати матч через умови договору.

Глядачам в інтернеті також буде доступна передматчева та підсумкова студії по зустрічі. Крім того, текстова онлайн-трансляція матчу Мальта – Україна пройде на сайті 24 каналу. Початок матчу – о 21:45 за київським часом.

Читайте також Жодного шансу для Мальти: Україна має бити карлика із заплющеними очима заради виходу на Євро

Турнірне становище

Після шести зіграних матчів Україна посідає третє місце у відбірковій групі, набравши 10 балів. Італія має стільки ж очок, а у Англії перевага в три бали. При цьому фіналісти Євро ще мають по грі в запасі.

По суті, вирішальною для "синьо-жовтих" стане остання гра – в листопаді проти Італії. Але для того, щоб залишатись у грі, потрібно обов'язково перемагати Мальту.

Якщо ж Україна не вийде напряму на Євро (опиниться поза топ-2 групи), то може отримати другий шанс у стикових матчах. Втім для потрапляння туди нашій команді потрібно, щоб хоча б одна з наступних команд гарантувала собі прямий вихід на чемпіонат Європи: