Голосование традиционно проходило в 2 этапа. На первом спортивные сайты называли претендентов в обеих номинациях, по результатам чего были сформированы финальные четвёрки, где уже подключались болельщики и выбирали лучших.

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Лидерство Кривбасса не осталось незамеченным

После первого этапа в топ-4 лучших футболистов попали: Владимир Бражко (Динамо), Назар Волошин (Динамо), Максим Задерака (Кривбасс) и Максим Прядун (ЛНЗ).



Претенденты на лучшего игрока сентября / УПЛ

В финальном голосовании за лучшего тренера приняли участие Юрий Вернидуб (Кривбасс), Роман Григорчук (Черноморец), Мирча Луческу (Динамо) и Виталий Пономарев (Рух).



Претенденты на лучшего тренера сентября / УПЛ

Что интересно, в топ-4 лучших тренеров по сравнению с голосованием предыдущего месяца произошла только одна замена. Вместо Патрика ван Леувена, которого уволили 16 октября, на победу претендовал Мирча Луческу, однако в результате оба наставника заняли только четвертое место.

Четверка же лучших футболистов при этом была совершенно новая.

Лучший футболист (проценты голосов)

Максим Задерака – 36.8 Владимир Бражко – 30.1 Максим Прядун – 23.7 Назар Волошин – 9.3.

Лучший тренер

Юрий Вернидуб – 41.5 Роман Григорчук – 30.4 Виталий Пономарев – 15 Мирча Луческу – 13.1.

По результатам выбора болельщиков победу одержали оба представителя Кривбасса, который является лидером УПЛ после 10 туров. Максим Задерака в четырех матчах забил два гола и отдал ассист, и все это происходило под руководством Юрия Вернидуба, поэтому выбор выглядит полностью заслуженным.



Победителями стали представители Кривбасса / УПЛ

Справка. УПЛ возобновится после международной паузы на матчи сборных 20 октября. В этот день победители номинаций смогут подтвердить свой статус в матче против Металлиста 1925, который начнется в 19:00.