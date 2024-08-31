Несподіване лідерство Олександрії та Полісся: результати суботніх матчів 5-го туру УПЛ
У суботу, 31 серпня, відбулися три матчі 5-го туру чемпіонату України. Найбільша несподіваним виявився результат в Одесі, де Полісся розгромило Чорноморець.
Суботню програму 5-го туру УПЛ відкрив поєдинок у Львові, в якому Карпати та Ворскла розписали мирову (1:1). У наступних двох матчах перемогу святкували лідери чемпіонату, пише 24 Канал.
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Олександрія – Колос 2:1
Голи: Ковалець, 15, Джевані, 73 – Гусол, 76
Перед звітним матчем команда Руслана Ротаня підійшла без втрат. У трьох попередніх поєдинках "містяни" святкували перемоги.
Стовідсотковий результат Олександрія здобула і в зустрічі з кризовим Колосом. Вже на 15-й хвилині матчу гості загубили у штрафному майданчику Кирила Ковальця, який відкрив рахунок.
Другий гол глядачі побачили в середині другого тайму. Бразилець Джевані на дальній стійці замкнув подачу Мартинюка.
Проте гості швидко відіграли один м'яч. Молодий Артем Гусол красивим обвідним ударом поцілив у дев'ятку та скоротив розрив у рахунку.
До фінального свистка цифри на табло не змінилися. Олександрія здобула четверту перемогу у чотирьох турах, а Колос зазнав три поспіль поразки та опинився на дні таблиці.
Відеоогляд матчу Олександрія – Колос
Чорноморець – Полісся 1:4
Голи: Бутко, 45+4 – Назаренко, 3 (з пенальті), Пайшао, 8, Гуцуляк, 35, Леднєв, 90+5
Поєдинок в Одесі виявився легкою прогулянкою для команди Імада Ашура. Вже на 35-й хвилині поєдинку гості отримали гандикап у три забиті м'ячі.
В дебюті матчу Назаренко реалізував пенальті. Через кілька хвилин бразильський форвард Пайшао відкрив лік своїм голам за Полісся.
А на 35-й хвилині Гуцуляк зробив рахунок розгромним. Вінгер зіграв на добиванні після удару з позначки у виконанні Таллеса Кости.
Щоправда, на 4-й компенсованій хвилині Бутко чудовим ударом у дев'ятку зберіг інтригу на другий тайм.
Проте "моряки" не скористалися своїми шансами, а на останній хвилині компенсованого часу Лєднєв поставив фінальну крапку в матчі.
Відеоогляд матчу Чорноморець – Полісся
Олександрія та Полісся досить несподівано закріпилися на верхівці таблиці. У команди Ротаня 12 очок, а у житомирян – 10.