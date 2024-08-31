Суботню програму 5-го туру УПЛ відкрив поєдинок у Львові, в якому Карпати та Ворскла розписали мирову (1:1). У наступних двох матчах перемогу святкували лідери чемпіонату, пише 24 Канал.

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Олександрія – Колос 2:1

Голи: Ковалець, 15, Джевані, 73 – Гусол, 76

Перед звітним матчем команда Руслана Ротаня підійшла без втрат. У трьох попередніх поєдинках "містяни" святкували перемоги.

Стовідсотковий результат Олександрія здобула і в зустрічі з кризовим Колосом. Вже на 15-й хвилині матчу гості загубили у штрафному майданчику Кирила Ковальця, який відкрив рахунок.

Другий гол глядачі побачили в середині другого тайму. Бразилець Джевані на дальній стійці замкнув подачу Мартинюка.

Проте гості швидко відіграли один м'яч. Молодий Артем Гусол красивим обвідним ударом поцілив у дев'ятку та скоротив розрив у рахунку.

До фінального свистка цифри на табло не змінилися. Олександрія здобула четверту перемогу у чотирьох турах, а Колос зазнав три поспіль поразки та опинився на дні таблиці.

Відеоогляд матчу Олександрія – Колос

Чорноморець – Полісся 1:4

Голи: Бутко, 45+4 – Назаренко, 3 (з пенальті), Пайшао, 8, Гуцуляк, 35, Леднєв, 90+5

Поєдинок в Одесі виявився легкою прогулянкою для команди Імада Ашура. Вже на 35-й хвилині поєдинку гості отримали гандикап у три забиті м'ячі.

В дебюті матчу Назаренко реалізував пенальті. Через кілька хвилин бразильський форвард Пайшао відкрив лік своїм голам за Полісся.

А на 35-й хвилині Гуцуляк зробив рахунок розгромним. Вінгер зіграв на добиванні після удару з позначки у виконанні Таллеса Кости.

Щоправда, на 4-й компенсованій хвилині Бутко чудовим ударом у дев'ятку зберіг інтригу на другий тайм.

Проте "моряки" не скористалися своїми шансами, а на останній хвилині компенсованого часу Лєднєв поставив фінальну крапку в матчі.

Відеоогляд матчу Чорноморець – Полісся

Олександрія та Полісся досить несподівано закріпилися на верхівці таблиці. У команди Ротаня 12 очок, а у житомирян – 10.