Субботнюю программу 5-го тура УПЛ открыл поединок во Львове, в котором Карпаты и Ворскла расписали мировую (1:1). В следующих двух матчах победу праздновали лидеры чемпионата, пишет 24 Канал.

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Александрия – Колос 2:1

Голы: Ковалец, 15, Джевани, 73 – Гусол, 76

Перед отчетным матчем команда Руслана Ротаня подошла без потерь. В трех предыдущих поединках "горожане" праздновали победы.

Стопроцентный результат Александрия добыла и во встрече с кризисным Колосом. Уже на 15-й минуте матча гости потеряли в штрафной Кирилла Ковальца, который открыл счет.

Второй гол зрители увидели в середине второго тайма. Бразилец Джевани на дальней штанге замкнул подачу Мартынюка.

Однако гости быстро отыграли один мяч. Молодой Артем Гусол красивым обводящим ударом попал в девятку и сократил разрыв в счете.

До финального свистка цифры на табло не изменились. Александрия одержала четвертую победу в четырех турах, а Колос потерпел три подряд поражения и оказался на дне таблицы.

Видеообзор матча Александрия – Колос

Черноморец – Полесье 1:4

Голы: Бутко, 45+4 – Назаренко, 3 (с пенальти), Пайшао, 8, Гуцуляк, 35, Леднев, 90+5

Поединок в Одессе оказался легкой прогулкой для команды Имада Ашура. Уже на 35-й минуте поединка гости получили гандикап в три забитых мяча.

В дебюте матча Назаренко реализовал пенальти. Через несколько минут бразильский форвард Пайшао открыл счет своим голам за Полесье.

А на 35-й минуте Гуцуляк сделал счет разгромным. Вингер сыграл на добивании после удара с отметки в исполнении Таллеса Косты.

Правда, на 4-й компенсированной минуте Бутко великолепным ударом в девятку сохранил интригу на второй тайм.

Однако "моряки" не воспользовались своими шансами, а на последней минуте компенсированного времени Леднев поставил финальную точку в матче.

Видеообзор матча Черноморец – Полесье

Александрия и Полесье довольно неожиданно закрепились на верхушке таблицы. У команды Ротаня 12 очков, а у житомирян – 10.