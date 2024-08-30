Оболонь – Зоря 0:2

Голи: Мічин, 19, Будківський, 52

Вилучення: Дубко, 62 (Оболонь)

У першому таймі команди на обох забили лише один гол. На 19-й хвилині гості з Луганська розмочили нулі на табло 0:1, повідомляє 24 Канал.

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Мінімальна перевага "мужиків" протрималась до 52-ї хвилини зустрічі. На старті другого тайму Будківський із передачі Антюха подвоїв перевагу Зорі. Пилип лише 23 серпня офіційно повернувся до луганського клубу, як вже через тиждень забив. Рахунок на табло "Оболонь Арени" став 0:2.

Ще через 10 хвилин "пивовари" самі себе добили. Центрбек Дубко отримав другу жовту картку та залишив Оболонь у меншості.

До фінального свистка рахунок так і не змінився. Перемога Зорі 0:2. Луганський клуб набрав вже 9 балів та посідає 4-те місце. Оболонь із 1 очком займає останню 16-ту позицію у таблиці УПЛ. Стільки балів немає у жодного учасника нового сезону-2024/2025.

Оболонь – Зоря: відеоогляд матчу

Рух – Інгулець 5:0

Голи: Карабін, 14, Квасниця, 47, Краснопір, 51, 60, Холод, 56

У другому матчі Рух приймав Інгулець. Вже на 14-й хвилині "жовто-чорні" повели у рахунку 1:0. Карабін результативно закінчив ефектну атаку рухівців.

Погром гостей продовжився у другому таймі, коли Квасниця вже на 47-й хвилині використав свій шанс та подвоїв перевагу господарів. Минуло лише чотири хвилини, як Краснопір збільшив рахунок до розгромного 3:0. Ще через п'ять хвилин Холод вчетверте засмутив голкіпера Інгульця Паламарчука.

На 60-й хвилині Краснопір оформив дубль та встановив остаточний рахунок зустрічі на табло "Арена Львів" 5:0.

Рух після домашньої перемоги набрав 9 очок та підійнявся на 2-гу позицію у таблиці. Інгулець із 3 пунктами йде 13-м.

Відеоогляд матчу Рух – Інгулець