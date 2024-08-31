Карпати – Ворскла 1:1

Голи: Шах, 15 – Скляр, 57

Поєдинок у Львові відбувся без глядачів через покарання, яке отримали господарі. Навіть за порожніх трибун стадіону "Україна" "леви" першими розмочили нулі на табло 1:0. Чачуа подав на дальню стійку, на передачу відгукнувся Шах та впритул розстріляв володіння суперника, пише 24 Канал.

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Увесь перший тайм минав за домінування господарів. Чого тільки вартував удар у поперечину з-за меж штрафної від Очеретька.

На перерву Карпати пішли із мінімальною перевагою у рахунку 1:0.

Другий тайм краще розпочали підопічні Долганського. Активність переросла взяття воріт Кемкіна на 57-й хвилині гри. Скляр пробив з-під Бабогло та зрівняв цифри на табло 1:1.

До фінального свистка команди ще мали моменти, але цифри 1:1 на табло більше не змінились. Нічия у Львові.

Відеоогляд матчу Карпати – Ворскла

Карпати у перших 5-ти турах набрали 5 очок та залишились 10-ми. Ворскла із 7 балами йде 6-ю. Свої наступні матчі команди зіграють вже у вересні. Попереду в УПЛ перерва через поєдинки збірної.