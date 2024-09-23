Осічка Динамо та Полісся, голепад від Шахтаря та успіх Карпат: турнірна таблиця УПЛ після 7 туру

В чемпіонаті України 2024-2025 відіграні вже неповні сім турів. Три команди продовжують залишатися непереможними, але відстань від них скоротив Шахтар.

Українська Прем'єр-Ліга набирає обертів. У розіграші 2024-2025 відіграний вже сьомий тур, більшість його матчів були не надто результативними, повідомляє 24 Канал.

До теми Гол-цукерочка допоміг вирвати перемогу: Шахтар обіграв Оболонь у Львові

Половина голів – у Львові

У восьми іграх туру команди оформили 16 голів, тобто в середньому по два м'ячі за матч. Це невисокий показник для нашого чемпіонату. Лишу у двох іграх команди оформили більше двох голів. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів.

Чорноморець – Карпати 0:1

Олександрія – Лівий Берег 2:0

Динамо – Рух 0:0

Верес – Інгулець 2:2

Кривбас – Ворскла 1:1

Полісся – ЛНЗ 1:1

Колос – Зоря 1:0

Шахтар – Оболонь 4:0

Основні моменти 7 туру

Головна сенсація вікенду – втрата очок від Динамо. Підопічні Шовковського вперше у сезоні втратили очки в УПЛ, каменем перепони став львівський Рух.

Це дозволило Шахтарю та Олександрії трохи скоротити відрив. Підопічні Ротаня як раз наздогнали Динамо на першому місці, адже без проблем здолали Лівий Берег.

Шахтар же не помітив іншу київську команду Оболонь. Долучитися до Динамо та Олександрії на чолі таблиці могло Полісся, проте житомирці ледь не програли ЛНЗ. Врятуватись вдалось лише під завісу матчу.

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Внизу турнірної таблиці варто відзначити першу перемогу Колоса в сезоні. Ковалівці мінімально здолали Зорю завдяки голу Третьякова та піднялись із зони прямого вильоту.

Також перервали неприємну серію Карпати, які не перемагали з середини серпня. Львів'яни у принциповій битві здолали Чорноморець та віддалились від небезпечної зони.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Динамо 6 5 1 0 11-3 16 2 Олександрія 6 5 1 0 12-5 16 3 Олександрія 6 4 2 0 13-4 14 4 Шахтар 6 4 0 2 18-7 12 5 ЛНЗ 7 3 2 2 8-7 11 6 Кривбас 6 3 2 1 6-5 11 7 Рух 6 3 2 1 13-3 11 8 Ворскла 7 2 3 2 8-10 9 9 Зоря 7 3 0 4 6-9 9 10 Карпати 7 2 2 3 9-11 8 11 Лівий Берег 7 2 0 5 4-9 6 12 Чорноморець 6 2 0 5 3-8 6 13 Колос 7 1 3 3 5-7 6 14 Верес 7 1 2 4 6-11 5 15 Інгулець 7 0 4 3 5-12 4 16 Оболонь 7 0 2 5 2-18 2

Варто знати Динамо вперше в новому сезоні втрачає очки у грі з Рухом: результат матчу 7-го туру УПЛ

Найкращі бомбардири УПЛ:

Олександр Назаренко (Полісся) – 6 Артем Бондаренко (Шахтар) – 4 Олексій Гуцуляк (Полісся) – 4 Ігор Краснопір (Рух) – 4 Ілля Квасниця (Рух) – 3 Олександр Філіппов (Олександрія) – 3 Амбросій Чачуа (Карпати) – 3 Кирило Ковалець (Олександрія) – 3 Данило Сікан (Шахтар) – 3

Розклад 8 туру чемпіонату України