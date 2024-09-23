Шахтар – Оболонь 4:0

Голи: Бондаренко, 17, Траоре, 67, Судаков, 78, Невертон, 90.

У сезоні-2024/2025 "пивовари" ще жодного разу не здобували перемогу і опинилися на останній позиції в турнірній таблиці. Шахтар, своєю чергою, лише два рази поступався, пише 24 канал.

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"Гірники" не залишили шансів Оболоні

Шахтар з самого початку першого тайму контролював м'яч і активно пресингував суперника.

Вже на 17-й хвилині "гірники" відкрили рахунок у матчі. Вінісіус з правого флангу в падінні через себе віддав пас назад на Бондаренка, а той відправив м'яч у дальній кут воріт.

До кінця першого тайму Шахтар створив ще кілька моментів, однак не реалізував їх.

З початком другої частини зустрічі господарі знову почали активно атакувати "пивоварів".

На 67-й хвилині Судаков з передачі Криськіва пробив у штангу, а Траоре зіграв на добиванні, подвоївши перевагу команди.

Згодом Шахтар забив і третій гол. На 78-й хвилині Траоре віддав пас Судакову, який пробив точно у лівий нижній кут.

Ну і на 90-й хвилині матчу Невертон поставив остаточну крапку у матчі. Матвієнко віддав на нього пас, а той на швидкості пробив низом у дальній кут воріт, забивши вирішальний м'яч.

Матч закінчився з рахунком 4:0 на користь Шахтаря.

Відеоогляд матчу Шахтар – Оболонь

Відзначимо, що 8-й тур чемпіонату України розпочнеться у п'ятницю, 27 вересня.