Полісся – ЛНЗ 1:1

Голи: Гуцуляк, 88 – Топалов, 34.

Цими вихідними в чемпіонаті України проходять матчі 7 туру сезону 2024-2025. На вечір неділі була винесена зустріч за участю лідера УПЛ Полісся, яке приймало ЛНЗ, повідомляє 24 Канал.

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Порятунок "вовків"

Перемоги Динамо та Олександрії залишили Полісся позаду, тому для повернення на першу сходинку житомирцям треба було неодмінно перемагати. Втім і ЛНЗ має амбіції та йшов на четвертому місці.

По грі ж черкасці взагалі почали діяти першим номером та вийшли вперед перед перервою. Яшарі скинув під удар Топалову і той злету пробив у дальній нижній кут.

Полісся активізувалось у другому таймі, але у підопічних Ашура вдалось лише вирвати нічию під завісу матчу. Після закидання у карний майданчик Мустафаєв прострілив вздовж лінії воріт.

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У підсумку Гуцуляк замкнув пас, добивши снаряд у порожні ворота. Таким чином, Полісся відкотилось на третє місце і тепер відстає від Динамо та Олександрії на два бали. ЛНЗ зберіг четверту сходинку, але відстає від житомирців на три очки.

Відеоогляд матчу Полісся – ЛНЗ