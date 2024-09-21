Динамо – Рух 0:0

Динамо у новому сезоні єдина команда, яка набрала 100 відсотків залікових балів у своїх матчах. Рух також непогано розпочав чемпіонат України та потроху набирає очки, повідомляє 24 канал.

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Динамо та Рух не визначили сильнішого

На початку матчу Андрій Ярмоленко одразу повів "біло-синіх" в атаку, але сам же через свою помилку віддав м'яч суперникам. Динамо контролювало м'яч походу першої половини гри, а Руху іноді з жорсткими фолами вимушено оборонявся.

Кияни створювали багато моментів у чужих воріт, але до забитого м'яча справа не доходила. У підсумку команди пішли на перерву за рахунку 0:0.

На 49-й хвилині матчу Краснопір отримав закидання від Холода та пробив у дальній кут повз Бущана. Арбітри матчу зафіксували офсайд. Підопічні Шовковського продовжували атакувати, але так і не вдавалось знайти реально гольовий момент.

У підсумку матчу Динамо вперше у новому сезоні втрачає очки. Матч завершився з рахунком 0:0.