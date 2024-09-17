Потужне Динамо, карнавал у Львові та лідерство Полісся: підсумки 6 туру УПЛ та турнірна таблиця

В чемпіонаті України 2024-2025 відіграна вже п'ята частина сезону. Динамо несеться до чемпіонства, тоді як на вершині таблиці закріпились Полісся та Олександрія.

Українська Прем'єр-Ліга повернулась після паузи на матчі для збірних. У шостому турі вдалось відіграти всі матчі і зрештою він не подарував гучних сенсацій, пише 24 Канал.

До теми Злива голів у Львові: Шахтар розгромив Карпати напередодні старту в Лізі чемпіонів

Половина голів – у Львові

У восьми іграх вікенду команди оформили 16 голів, тобто в середньому всього два м'ячі за матч. Це невисокий показник для нашого чемпіонату. При цьому майже половина з цих голів були забиті в одній грі між Шахтарем та Карпатами. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів.

Оболонь – Олександрія 0:0

Чорноморець – Інгулець 1:0

Зоря – Динамо 0:2

Шахтар – Карпати 5:2

Ворскла – Рух 0:0

Лівий Берег – Кривбас 0:1

Полісся – Верес 2:1

Колос – ЛНЗ 1:1

Основні моменти 6 туру

Центральний матч туру пройшов у Львові та сповна виправдав сподівання. Шахтар та Карпати забили на двох аж 7 голів, але з інтригою не склалось. "Гірники" впевнено розгромили новачка УПЛ напередодні старту в Лізі чемпіонів.

Продовжує йти без втрат Динамо, яке здобуло четверту поспіль перемогу в чемпіонаті. Підопічні Шовковського на класі розправились із Зорею та піднялись на третю сходинку.

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Іншою командою, що йшла без втрат, була Олександрія. Проте "аграрії" доволі несподівано не змогли обіграти на виїзді Оболонь. Це дозволило Поліссю очолити турнірну таблицю. Підопічні Імада Ашура впорались із Вересом.

Внизу таблиці варто відзначити вже другу перемогу Чорноморця цього сезону. Одесити у горловій битві здолали Інгулець та залишили зону перехідних матчів.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Полісся 5 4 2 0 12-3 13 2 Олександрія 5 4 1 0 10-5 13 3 Динамо 4 4 0 0 8-3 12 4 ЛНЗ 6 3 1 2 7-6 10 5 Кривбас 5 3 1 1 5-4 10 6 Рух 5 3 1 1 13-3 10 7 Шахтар 5 3 0 2 14-7 9 8 Зоря 6 3 0 3 6-8 9 9 Ворскла 5 2 2 1 6-6 8 10 Лівий Берег 6 2 0 4 4-7 6 11 Чорноморець 6 2 0 4 3-7 6 12 Карпати 6 1 2 3 8-11 5 13 Верес 6 1 1 4 4-9 4 14 Колос 6 0 3 3 4-7 3 15 Інгулець 6 0 3 3 3-10 3 16 Оболонь 6 0 2 4 2-14 2

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Найкращі бомбардири УПЛ:

Олександр Назаренко (Полісся) – 6 Ігор Краснопір (Рух) – 4 Ілля Квасниця (Рух) – 3 Артем Бондаренко (Шахтар) – 3 Олексій Гуцуляк (Полісся) – 3 Олександр Філіппов (Олександрія) – 3 Амбросій Чачуа (Карпати) – 3 Кирило Ковалець (Олександрія) – 3 Данило Сікан (Шахтар) – 3

Розклад 7 туру чемпіонату України