Украинская Премьер-Лига вернулась после паузы на матчи для сборных. В шестом туре удалось отыграть все матчи и в конце концов он не подарил громких сенсаций, пишет 24 Канал.

По теме Ливень голов во Львове: Шахтер разгромил Карпаты накануне старта в Лиге чемпионов

Половина голов – во Львове

В восьми играх уик-энда команды оформили 16 голов, То есть в среднем всего два мяча за матч. Это невысокий показатель для нашего чемпионата. При этом почти половина из этих голов были забиты в одной игре между Шахтером и Карпатами. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей.

Оболонь – Александрия 0:0

Черноморец – Ингулец 1:0

Заря – Динамо 0:2

Шахтер – Карпаты 5:2

Ворскла – Рух 0:0

Левый Берег – Кривбасс 0:1

Полесье – Верес 2:1

Колос – ЛНЗ 1:1

Основные моменты 6 тура

Центральный матч тура прошел во Львове и сполна оправдал ожидания. Шахтер и Карпаты забили на двоих аж 7 голов, но с интригой не сложилось. "Горняки" уверенно разгромили новичка УПЛ накануне старта в Лиге чемпионов.

Продолжает идти без потерь Динамо, которое одержало четвертую подряд победу в чемпионате. Подопечные Шовковского на классе расправились с Зарей и поднялись на третью строчку.

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Другой командой, что шла без потерь, была Александрия. Однако "аграрии" довольно неожиданно не смогли обыграть на выезде Оболонь. Это позволило Полесью возглавить турнирную таблицу. Подопечные Имада Ашура справились с Вересом.

Внизу таблицы стоит отметить уже вторую победу Черноморца в этом сезоне. Одесситы в горловой битве одолели Ингулец и покинули зону переходных матчей.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Полесье 5 4 2 0 12-3 13 2 Александрия 5 4 1 0 10-5 13 3 Динамо 4 4 0 0 8-3 12 4 ЛНЗ 6 3 1 2 7-6 10 5 Кривбасс 5 3 1 1 5-4 10 6 Рух 5 3 1 1 13-3 10 7 Шахтер 5 3 0 2 14-7 9 8 Заря 6 3 0 3 6-8 9 9 Ворскла 5 2 2 1 6-6 8 10 Левый Берег 6 2 0 4 4-7 6 11 Черноморец 6 2 0 4 3-7 6 12 Карпаты 6 1 2 3 8-11 5 13 Вереск 6 1 1 4 4-9 4 14 Колосс 6 0 3 3 4-7 3 15 Ингулец 6 0 3 3 3-10 3 16 Оболонь 6 0 2 4 2-14 2

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Лучшие бомбардиры УПЛ:

Александр Назаренко (Полесье) – 6 Игорь Краснопир (Рух) – 4 Илья Квасниця (Рух) – 3 Артем Бондаренко (Шахтер) – 3 Алексей Гуцуляк (Полесье) – 3 Александр Филиппов (Александрия) – 3 Амбросий Чачуа (Карпаты) – 3 Кирилл Ковалец (Александрия) – 3 Даниил Сикан (Шахтер) – 3

Расписание 7 тура чемпионата Украины