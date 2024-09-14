Шахтар – Карпати 5:2

Голи: Зубков, 21, Бондаренко, 29, 39, 65, Сікан, 42 – Підлепенець, 24, Чачуа, 84

Донецький Шахтар невдало стартував у новому сезоні УПЛ, зазнавши двох поразок у чотирьох матчах. Поєдинок проти Карпат повинен був зняти питання про готовність чемпіона до Ліги чемпіонів, пише 24 Канал.

Читайте також Динамо з дебютним голом Брагару перемогло Зорю в поєдинку 6-го туру УПЛ

Гольова феєрія під акомпанемент дощу

Стартові хвилини поєдинку краще провели гравці Карпат, які мали можливість відкрити рахунок вже на 4-й хвилині. Однак Різник відбив удари Мірошніченка та Адамюка після розіграшу кутового.

Одразу ж "гірники" відповіли ударом у стійку у виконанні Судакова. А на 21-й хвилині зустрічі Шахтар вийшов вперед – Зубков пробив у ближній кут після пасу Кевіна.

Львів'яни повернули інтригу через три хвилини. Після розіграшу кутового Підлепенець замкнув подачу Мірошніченка. 1:1 – рахунок на табло став рівний.

Проте донеччани не збиралися повторювати помилки минулих поєдинків. Спочатку Артем Бондаренко, який за 10 хвилин оформив дубль, а потім Данило Сікан зробили перевагу "гірників" комфортною.

У другій половині матчу посилився дощ. Однак негода не позначилася на діях футболістів.

На 65-й хвилині Бондаренко оформив хет-трик, зробивши рахунок 5:1 на користь Шахтаря. За шість хвилин до завершення матчу львів'янин Чачуа відіграв один м'яч.

У підсумку поєдинок на "Арені-Львів" завершився з рахунком 5:2 на користь Шахтаря.