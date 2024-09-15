Полісся – Верес 2:1

Голи: Гуцуляк, 50, Назаренко, 58 (з пенальті) – Гайдучик, 6

Команда Імада Ашура у стартових поєдинках чемпіонату ще не знала гіркоти поразок. У матчі 6-го туру суперником Полісся був рівненський Верес, пише 24 Канал.

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Четверта перемога Полісся

Головний тренер житомирських "вовків" у стартовому складі провів незначну ротацію, випустивши з перших хвилин венесуельського форварда Луїфера. Найдорожчий трансфер в історії Полісся на початку сезону втратив місце у складі, а тому прагнув скористатися своїм шансом.

Проте відкрити рахунок судилося візаві венесуельця Миколі Гайдучику. На 6-й хвилині зустрічі український нападник чудовим ударом головою перекинув м'яч через Волинця.

До перерви житомиряни так і не змогли відновити паритет, залишивши справу на другий тайм.

Відпочинок пішов на користь господарям. На 50-й хвилині Назаренко зробив навіс у штрафний майданчик Вереса, яким скористався Гуцуляк. 1:1 – Полісся зрівняло рахунок.

Через кілька хвилин арбітр зафіксував гру рукою одного з гравців Вереса та після перегляду ВАР вказав на позначку. Удар у виконанні Назаренка був з розряду тих, що не беруться. Цей гол став шостим для Олександра у чемпіонаті. 24-річний вінгер одноосібно очолив бомбардирський список.

До фінального свистка цифри на табло не змінилися. Полісся перемогло Верес з рахунком 2:1.

Відеоогляд матчу Полісся – Верес