Полісся – Верес 2:1
Голи: Гуцуляк, 50, Назаренко, 58 (з пенальті) – Гайдучик, 6
Команда Імада Ашура у стартових поєдинках чемпіонату ще не знала гіркоти поразок. У матчі 6-го туру суперником Полісся був рівненський Верес, пише 24 Канал.
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Четверта перемога Полісся
Головний тренер житомирських "вовків" у стартовому складі провів незначну ротацію, випустивши з перших хвилин венесуельського форварда Луїфера. Найдорожчий трансфер в історії Полісся на початку сезону втратив місце у складі, а тому прагнув скористатися своїм шансом.
Проте відкрити рахунок судилося візаві венесуельця Миколі Гайдучику. На 6-й хвилині зустрічі український нападник чудовим ударом головою перекинув м'яч через Волинця.
До перерви житомиряни так і не змогли відновити паритет, залишивши справу на другий тайм.
Відпочинок пішов на користь господарям. На 50-й хвилині Назаренко зробив навіс у штрафний майданчик Вереса, яким скористався Гуцуляк. 1:1 – Полісся зрівняло рахунок.
Через кілька хвилин арбітр зафіксував гру рукою одного з гравців Вереса та після перегляду ВАР вказав на позначку. Удар у виконанні Назаренка був з розряду тих, що не беруться. Цей гол став шостим для Олександра у чемпіонаті. 24-річний вінгер одноосібно очолив бомбардирський список.
До фінального свистка цифри на табло не змінилися. Полісся перемогло Верес з рахунком 2:1.
Відеоогляд матчу Полісся – Верес
- Житомирська команда здобула четверту перемогу у 5 матчах. Поліські "вовки" разом з Олександрією ділять 1-2 місце в турнірній таблиці. В обох команд по 13 очок, але у житомирян краща різниця м'ячів.
- Верес змістився на одну сходинку вниз, опинившись на 13-му місці. В команди Олега Шандрука 4 бали у 6 зіграних поєдинках.