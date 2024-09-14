Зоря – Динамо 0:2

Гол: Буяльський, 67, Брагару, 78

У номінально домашньому поєдинку луганська команда не могла розраховувати на орендованих динамівців. Проте головний тренер киян Олександр Шовковський теж дав можливість пограти футболістам з найближчого резерву, пише 24 Канал.

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Результативний другий тайм у виконанні Динамо

У Динамо з перших хвилин на поле вийшли Крістіан Біловар та Микола Михайленко, які не часто потрапляють до стартової одинадцятки. А от зірковий новачок "біло-синіх" Герреро не потрапив навіть до заявки. Все через умови трансферу з Зорі.

У першому таймі підопічні Шовковського володіли ініціативою. Гарні нагоди вразити ворота Турбаєвського втратили Ванат, Ярмоленко, Будківський.

Зоря відповідала гострими контратаками, сподіваючись на швидкого Антюха.

Лише в середині другого тайму динамівці зуміли засмутити луганців. На 67-й хвилині Вівчаренко зробив флангову передачу на Буяльського, який з району одинадцятиметрової позначки розстріляв ворота Зорі.

Через кілька хвилин "біло-сині" збільшили перевагу. Максим Брагару за допомогою рикошету забив свій дебютний гол за Динамо.

Наприкінці зустрічі форвард Зорі Ндур ледь не повернув інтригу. Проте безпомилково зіграв перший номер Динамо Георгій Бущан.

У підсумку матч завершився перемогою киян з рахунком 2:0.