Верес – Полісся 0:2

Голи: Макуана, 2, Будківський, 39.

В УПЛ розпочався сезон 2023-2024. У першій грі новачок чемпіонату Оболонь зіграв в нульову нічию з Колосом, пише 24 канал.

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Також на перший ігровий день був призначений матч за участю ще одного експредставника Першої ліги Полісся. Команда з Житомира є абсолютним дебютантом УПЛ.

У стартовій грі підопічні Калітвінцева приймали Верес, який минулого сезону врятувався лише у перехідних іграх. Рівненці зазнали чималих змін влітку, але і без цього вважались андердогом у парі.

Яскравий початок від Полісся

Вже на другій хвилині житомирці вийшли вперед. Першим голом сезону УПЛ відзначився конголезець Бен Макуана, який взимку прийшов у Полісся із Монпельє. Нападник відкрився під тонкий пас Танковського та пробив м'яч повз Паст.

Житомирці контролювали гру та подвоїли перевагу перед перервою. Асистентом знову виступив Танковський, який з кутового точно навісив на Будківського. Форвард головою завдав точного удару.

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Вилучення не завадило дебютній перемозі

На початку другого тайму Полісся залишилось вдесятьох. Гітченко фолом останньої надії зірвав вихід Шарая сам-на-сам та побачив перед собою червоне світло. Проте Вересу це не допомогло бодай скоротити відрив. Ба більше, в кінці гри рівненці зрівняли склади через другу жовту для Балана.

Таким чином, Полісся дебютує в УПЛ із впевненої перемоги і як мінімум до суботи очолює таблицю. У наступному турі на команди чекають битви з грандами – житомирці зійдуться із Дніпром-1, а Верес прийматиме Шахтар.