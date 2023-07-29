Рух – Заря 2:1

Голы: Рунич, 67, Климчук, 86 – Русин, 21.

В пятницу, 28 июля, в УПЛ стартовал сезон 2023-2024. В первых играх Оболонь и Колос разошлись миром, а Полесье победило Верес, пишет 24 канал.

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Программа субботы началась с матча во Львове, где местный Рух принимал бронзового призера прошлого сезона Зарю. Луганчане существенно изменились летом, потеряв Бражка, Булецу и тренера ван Леувена.

Под руководством Лалатовича Заря начала активно и смогла выйти вперед в середине первого тайма. Антюху дали зайти на площадку с фланга и отдать на Русина. Назарий в упор расстрелял ворота львовян.

Впрочем, после перерыва луганчане решили сыграть на содержание, тогда как Рух активизировался в нападении. И это в итоге принесло результат. Героем матча стал Юрий Климчук.

Сначала вингер прорвался в штрафную и навесил на Рунича, который головой сравнял счет. А под занавес игры Юрий вырвал победу благодаря дальнему выстрелу после отскока с углового.

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К тому же луганчанам пришлось доигрывать в меньшинстве через две желтые карточки для новичка Джордана. Таким образом, Лалатович неудачно начинает свою карьеру в УПЛ, проиграв менее статусную команду.

А вот Рух приятно удивил и теперь стал одним из лидеров турнирной таблицы. В следующем туре львовяне будут принимать Ворсклу, тогда как Зорю ждет матч с Кривбассом.