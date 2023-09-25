Осічка Шахтаря, Кривбас та Чорноморець запалюють: підсумки 8 туру УПЛ та турнірна таблиця

Динамо продовжує набирати ходу та підійматися ближче до першого місця. Шахтар же не зміг переграти Рух, а Зоря поступилась Дніпру-1. Вашій увазі - найцікавіші моменти чергового туру чемпіонату України з футболу.

Сповнений сенсацій тур

У чемпіонаті України 2023-2024 завершився 8 тур. Вікенд обійшовся без перенесений матчів і приніс лише одне вилучення. Знову покарання отримав гравець Шахтаря (Ракіцький), це вже п'ята червона для донеччан у сезоні, пише 24 канал.

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У восьми зустрічах вікенду було забито 23 голи. Це в середньому 2,87 м'ячі за матч, що є гарним показником. При цьому дві гри взагалі обійшлись без голів, тоді як в трьох було забито 5+ голів. Всі результати туру виглядають наступним чином:

Оболонь – Верес 0:0

Олександрія – Чорноморець 1:5

ЛНЗ – Динамо 2:4

Полісся – Минай 2:1

Ворскла – Кривбас 1:4

Рух – Шахтар 1:1

Зоря – Дніпро-1 0:1

Металіст 1925 – Колос 0:0

Основні моменти 8 туру

Головною несподіванкою туру варто назвати осічку Шахтаря у Львові. Команда ван Леувена знову не вразила, хоч і була близька до перемоги. Рух врятувала гармата від Слюбика, а також неоднозначне вилучення Ракіцького.

Кривбас та Чорноморець продовжують дивувати футбольну спільноту. Команди впевнено розгромили на виїзді доволі міцні Ворсклу та Олександрію відповідно та закріпились у топ-трійці.

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Втім за втраченими очками лідером УПЛ є Динамо, котре має аж три матчі в запасі у порівнянні з першим Шахтарем. Цього разу команда Мірчі Луческу влаштувала феєрію на полі ЛНЗ, перестрілявши черкаський клуб.

У центральному матчі туру першу перемогу на чолі Дніпра-1 здобув Юрій Максимов. Його команда мінімально переграла Зорю, яка посеред тижня грала у Лізі конференцій. Справи луганців кепські, команда вже у зоні вильоту.

Там же знаходиться і Минай, який віддав Поліссю вольову перемогу. Команда Володимира Шарана залишається єдиною в чемпіонаті, яка ще не вигравала. Натомість клуб з Житомира закріпився на четвертій сходинці.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Шахтар 8 5 3 0 16-8 18 2 Кривбас 8 5 2 1 17-7 17 3 Чорноморець 8 5 0 3 15-10 15 4 Полісся 8 5 0 3 12-6 15 5 Динамо 5 4 0 1 16-8 12 6 Рух 7 3 3 1 11-7 12 7 Металіст 1925 7 3 2 2 6-5 11 8 Колос 8 2 4 2 6-7 10 9 Дніпро-1 6 2 3 1 6-5 9 10 Ворскла 7 3 0 4 8-14 9 11 Олександрія 8 2 2 4 5-12 8 12 ЛНЗ 8 2 1 5 8-12 7 13 Оболонь 8 1 3 4 4-10 6 14 Верес 7 1 2 4 6-10 5 15 Зоря 7 1 2 4 6-10 5 16 Минай 8 0 3 5 6-17 3

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Найкращі бомбардири УПЛ:

Максим Задерака (Кривбас) – 4 Андрій Ярмоленко (Динамо) – 4 Віталій Буяльський (Динамо) – 3 Владислав Ванат (Динамо) – 3 Юрій Климчук (Рух) – 3 Олексій Кащук (Шахтар) – 3 Данило Бескоровайний (Кривбас) – 3 Ілля Квасниця (Рух) – 3 Олег Кожушко (Кривбас) – 3 Микола Матвієнко (Шахтар) – 3 Максим Прядун (ЛНЗ) – 3

Розклад 9 туру чемпіонату України