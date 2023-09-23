Ворскла – Кривбас 1:4

Голи: Челядін, 18 – Задерака, 31, Кожушко, 36, 51, Дібанго, 81

Ворскла та Кривбас провели зустріч в рамках 8-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцями з якого вийшов криворізький клуб. "Біло-червоно-чорні" у неймовірній формі, пише 24 Канал.

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Темна конячка чемпіонату

Ворскла, яка досить не впевнено розпочала торішню кампанію, проводить невиразний і нинішній сезон, а от Кривбас навпаки – хапається за найвищі гілочки в чемпіонаті України. Не дивлячись на "білі та чорні смуги" обох колективів, перший тайм пройшов за рівних умов. Ба більше, рахунок у матчі довелося відкрити саме Ворсклі. Гравці полтавського колективу красиво розіграли атаку, в кінці якої Степанюк п'ятою скинув м'яч під удар Челядіну, який впевнено переграв голкіпера.

Та от такий розвиток подій не влаштовував амбітний Кривбас, тому ті кинулись відігруватись, на що Ворскла також відповідала своїми наступами. Та от практично за 5 хвилин "біло-червоно-чорні" перевернули з ніг на голову. Спершу криворізький колектив забив досить курйозний гол, оскільки Задерака просто подавав у карний майданчик, де Кожушко не попав головою по м'ячу, та от промах дезорієнтував голкіпера, тому подача перетворилась в удар. Декількома хвилинами пізніше той ж Кожушко вийшов на побачення з воротарем Ворскли та вивів свою команду вперед.

Другий тайм був зовсім іншим, оскільки Ворскла просто вимкнулась з гри, а от Кривбас продовжував доводити справу до кінця, повністю завбравши ініціативу в свої ноги. Вже в дебюті другої половини зустрічі, Кожушко виявився найспритнішим, оскільки першим прийшов добивати пусті ворота суперника. Якби не курйозний промах, то Олег міг би оформити хет-трик. Криворізький колектив призупинився практично до кінця зустрічі, проте Дібанга розбудив фанатів, заколотивши ще один гол у ворота "зелено-білих" під завісу матчу.

Відеоогляд матчу:

Таким чином, Кривбас вийшов тимчасово на першу сходинку в чемпіонаті України (17 очок в активі). Якщо Шахтар, в якого матч у запасі та ідентична кількість очок в активі, не виграє свій матч 8-го туру, то криворізький колектив залишиться на вершині УПЛ. Ворскла ж посіла 9-е нудне місце (9 очок).

До речі. Свої наступні матчі команди проведуть в рамках Кубка України. Кривбас зіграє з Чорноморцем, а Ворскла – із Металістом 1925.