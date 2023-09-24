Зоря – Дніпро-1 0:1

Гол: Когут, 24

Зоря та Дніпро-1 провели зустріч в рамках 8-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшли "спортклубівців". "Біло-чорні" опинились в зоні вильоту, пише 24 Канал.

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Матч лідерів, які стали аутсайдерами

Колективи, котрі в торішньому сезоні займали передові місця в українській першості, у нинішньому розіграші відверто негативну дивують. Зорі хоча б вдалось вибратись до групового етапу Ліги конференцій, де луганці спромоглись уже заробити перші очки у зустрічі з бельгійським Гентом, а от чинний володар срібної медалі УПЛ Дніпро-1 взагалі вилетів із всіх кваліфікацій єврокубків, а більше того, навіть не можуть нормально сконцентруватись на чемпіонаті. Таким чином, обидві команди наразі перебувають в нижній частині турнірної таблиці.

Команди не змогли продемонструвати видовищного матчу. Зоря взагалі завдала тільки одного удару по воротах суперника. "Спортклубівці" трішки частіше атакували свого опонента, а також все ж були більш результативними. Уже на 24-ій хвилині матчу дніпряни провели хорошу атаку, на фінальній стадії якої відбувлась прострільна передача в карний майданчик "біло-чорних", де Когут ідеальним та потужним ударом відправив м'яч у дальню дев'ятку.

Другий тайм взагалі не подарував жодних емоцій вболівальникам, а також роботи голкіперам, оскільки Дніпро-1 тільки двічі пробив по чужих воротах, проте навіть не у ствір, а Зоря вирішила обійтись без пострілів. Єдине, що могло розрадити фанатів – це суддя матчу Катерина Монзуль, котра попросила перевірки у системи VAR, щоб перевірити потенційний пенальті у ворота Зорі, та от арбітриня вирішила не вносити зміни в гру.

Таким чином, Дніпро-1 мінімально переміг Зорю із рахунком 0:1. "Спортклубівці" зайняли 8-е місце в українській першості (9 балів) та мають ще два матчі в запасі. Луганці, у свою чергу, опинились в зоні вильоту, а саме на 14-у місці (5 очок).