Дніпро-1 – Динамо 1:2

Голи: Гуцуляк, 42 – Кабаєв, 49, Ванат, 90+1

Вилучення: Тимчик, 88

Команда Юрія Максимова втратила шанси на чемпіонство. Натомість динамівці продовжують боротьбу за золоті нагороди чемпіонату, пише 24 Канал.

Читайте також Шанси на порятунок зростають: аутсайдер УПЛ впевнено обіграв Чорноморець

Четверта поспіль перемога "біло-синіх"

На початку зустрічі команди встигли зіграти лише 15 хвилин і змушені були піти на перерву через повітряну тривогу. Гра поновилася через 40 хвилин.

На 42-й хвилині матчу господарі поля вийшли вперед. Гуцуляк скористався дитячими помилками захисників Динамо та пробив повз Бущана.

Підопічні Шовковського відігралися на початку другого тайму. Після метушні у штрафному майданчику "спортклубівців" м'яч потрапив до Кабаєва, який потужно пробив під поперечину.

На 88-й хвилині гості залишилися в меншості. За грубу гру червону картку заробив Тимчик. Однак це не знітило киян, які билися до фінального свистка.

У компенсований час швидка контратака "біло-синіх" завершилася точним ударом Ваната.

2:1 – виїзна перемога киян, які продовжують чемпіонську гонку за Шахтарем.

Відео голів Гуцуляка, Кабаєва та Ваната

Дніпро-1 залишився на четвертому місці турнірної таблиці. Від "бронзи" команду Максимова віддаляє вже 6 очок.

Динамо на другій сходинці чемпіонату. У киян 57 очок у 25 матчах.

Відеоогляд матчу Дніпро-1 – Динамо