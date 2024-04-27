Дніпро-1 – Динамо 1:2
- Голи: Гуцуляк, 42 – Кабаєв, 49, Ванат, 90+1
- Вилучення: Тимчик, 88
Команда Юрія Максимова втратила шанси на чемпіонство. Натомість динамівці продовжують боротьбу за золоті нагороди чемпіонату, пише 24 Канал.
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Четверта поспіль перемога "біло-синіх"
На початку зустрічі команди встигли зіграти лише 15 хвилин і змушені були піти на перерву через повітряну тривогу. Гра поновилася через 40 хвилин.
На 42-й хвилині матчу господарі поля вийшли вперед. Гуцуляк скористався дитячими помилками захисників Динамо та пробив повз Бущана.
Підопічні Шовковського відігралися на початку другого тайму. Після метушні у штрафному майданчику "спортклубівців" м'яч потрапив до Кабаєва, який потужно пробив під поперечину.
На 88-й хвилині гості залишилися в меншості. За грубу гру червону картку заробив Тимчик. Однак це не знітило киян, які билися до фінального свистка.
У компенсований час швидка контратака "біло-синіх" завершилася точним ударом Ваната.
2:1 – виїзна перемога киян, які продовжують чемпіонську гонку за Шахтарем.
Відео голів Гуцуляка, Кабаєва та Ваната
- Дніпро-1 залишився на четвертому місці турнірної таблиці. Від "бронзи" команду Максимова віддаляє вже 6 очок.
- Динамо на другій сходинці чемпіонату. У киян 57 очок у 25 матчах.
Відеоогляд матчу Дніпро-1 – Динамо