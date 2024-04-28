Кривбас – Металіст 1925 3:0

Голи: Задерака, 5, Микитишин, 38, Луньов, 43.

В чемпіонаті України цими вихідними проходять матчі 26 туру УПЛ. На останню гру неділі була винесена зустріч у Кривому Розі, де місцевий Кривбас приймав Металіст 1925, пише 24 Канал.

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Знищили у першому таймі

Команда Юрія Вернидуба веде боротьбу за третє місце, яке має дати путівку в Лігу Європи. У свою чергу харків'ян йдуть на останньому місці та намагаються врятуватися від вильоту.

Наставник Кривбасу застосував певну ротацію складу, але це не завадило "червоно-білим" досягти бажаного результату. Всі три голи у матчі були забиті в першому таймі.

Вже на п'ятій хвилині Задерака відкрив рахунок, скориставшись прострілом від Бандейри. Добити гостей Кривбас зміг перед перервою. Спочатку Микитишин вдало замкнув навіс від Кузика з флангу.

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Металіст 1925 на межі вильоту

А трохи згодом Луньов відгукнувся на простріл Дібанго та довів рахунок до розгромного. У другому таймі Кривбас продовжив володіти ініціативою та не дав Металісту 1925 ані шансу на бодай один гол.

Відеоогляд матчу Кривбас – Металіст 1925:

Завдяки цій перемозі Кривбас закріпився на третій сходинці та наростив відрив від Дніпра-1 до дев'яти очок. А ось команда Скрипника завершує звітний тур на останньому місці. Проте відстань від зони перехідних матчів складає всього один бал.