Скандальна обрізка Шахтаря та гольова феєрія Ярмоленка: підсумки 2 туру УПЛ та турнірна таблиця

Шахтар та Зоря засмутили своїх фанатів після невдалого старту сезону. У лідери ж вибилось Динамо та ще дві команди. Розповідаємо про головні моменти другого туру чемпіонату України.

Результативний тур

У чемпіонаті України з футболу 2023-2024 відіграли другий тур. На відміну від стартового, цей вийшов повним, адже були зіграні всі вісім матчів, пише 24 канал.

До теми Найкращі голи 1-го туру УПЛ: гармата по воротах Динамо та класна комбінація від Полісся – відео

У восьми зустрічах вікенду було забито аж 26 голів. Це в середньому 3,25 м'ячі за матч, що є високим показником. Всі результати другого туру виглядають наступним чином:

Верес – Шахтар 1:1

Оболонь – Динамо 2:4

Минай – ЛНЗ 0:3

Олександрія – Металіст 1925 1:0

Дніпро-1 – Полісся 2:1

Зоря – Кривбас 1:3

Колос – Чорноморець 2:0

Рух – Ворскла 4:1

Основні моменти 2 туру

Найгучнішою несподіванкою стала втрата очок від Шахтаря. Команда Патріка ван Леувена розписала нічию на полі Вереса. При цьому гол донеччан викликав гучний скандал, а в УАФ визнали його нелегітимність.

Варто знати Гол не мав бути зарахований: в Комітеті арбітрів УАФ роз'яснили скандальне взяття воріт Шахтарем

Продовжує провалюватися Зоря. У стартовій грі луганці поступились Руху, а тепер "біло-чорні" не змогли взяти бодай бал проти Кривбаса. При цьому підопічні Лалатовича знову першими відкрили рахунок.

Натомість Динамо видало веселе дербі проти Оболоні. Команди забили на двох шість голів, а Андрій Ярмоленко відзначився першими двома м'ячами після повернення в УПЛ.

Відеоогляд матчу Оболонь – Динамо:

Кияни очолили таблицю на пару з Рухом та Олександрією. Львів'яни знищили Ворсклу, яка виглядає прибитою після вильоту з єврокубків. У свою чергу підопічні Ротаня знову перемогли мінімально, на цей раз – Металіст 1925.

Найбільш інтригуючим матчем туру варто назвати зустріч Дніпра-1 та Полісся. Команда Олександра Кучера у більшості мала впевнено перемагати новачка, але пропустив в кінці з пенальті. Втім дальній постріл Бабенка подарував дніпрянам три очки.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Динамо 2 2 0 0 8-3 6 2 Рух 2 2 0 0 6-2 6 3 Олександрія 2 2 0 0 2-0 6 4 Колос 2 1 1 0 2-0 4 5 Шахтар 2 1 1 0 3-2 4 6 Кривбас 2 1 0 1 3-2 3 7 Полісся 2 1 0 1 3-2 3 8 ЛНЗ 2 1 0 1 3-2 3 9 Дніпро-1 1 1 0 0 2-1 3 10 Чорноморець 1 1 0 1 2-2 3 11 Оболонь 2 0 1 1 2-4 1 12 Верес 2 0 1 1 1-3 1 13 Металіст 1925 2 0 0 2 1-3 0 14 Зоря 2 0 0 2 2-5 0 15 Ворскла 1 0 0 1 1-4 0 16 Минай 2 0 0 2 1-7 0

Читайте також Ледь не облажались без Довбика: Дніпро-1 вириває перемогу в УПЛ завдяки крутій гарматі – відео

Найкращі бомбардири УПЛ:

Юрій Климчук (Рух) – 3 Владислав Ванат (Динамо) – 3 Віталій Буяльський (Динамо) – 2 Микола Матвієнко (Шахтар) – 2 Артем Шулянський (Олександрія) – 2 Андрій Ярмоленко (Динамо) – 2

Розклад 3 туру чемпіонату України