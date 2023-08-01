В чемпіонаті України з футболу відбувся стартовий тур сезону 2023-2024. Він вийшов неповним, адже через участь Дніпра-1 та Ворскли у єврокубках їхню очну зустріч перенесли.

До теми Неймовірний старт Динамо та провал Зорі: підсумки 1 туру УПЛ та турнірна таблиця

Тим не менше, у семи матчах було забито 16 голів, що є середньою результативністю. Серед них були як робочі голи, так і красиві взяття воріт. 24 канал пропонує свою п'ятірку найкращих м'ячів туру.

5. Богдан Бойчук (ЛНЗ – Чорноморець)

Вінгер одеситів доклався до обох забитих голів у ворота черкаського опонента, оформивши гол+пас. Відзначимо саме взяття воріт від Богдана, який вчасно відгукнувся на вивірену подачу Козика, випередив суперника та пробив Самойленка.

Відео голу Бойчука – з 04:29:

4. Бені Макуана (Верес – Полісся)

Гол конголезця став не тільки дебютним для самого форварда, а ще і першим для Полісся в УПЛ. Вже на другій хвилині Макуана відгукнувся на тонкий пас Танковського та легким, але вчасним дотиком переграв кіпера рівненців.

Відео голу Макуана – з 00:32:

3. Владислав Ванат (Динамо – Минай)

Нападник збірної України з першого туру очолив гонку бомбардирів, забивши дубль у ворота закарпатців. До рейтингу потрапляє його другий гол, де Владислав обвідним завершив красиву комбінацію киян в пас.

Відео другого голу Ваната:

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2. Юрій Климчук (Рух – Зоря)

Львів'яни створили головну сенсацію туру завдяки перемозі над бронзовим призером УПЛ. Климчук спочатку віддав асист, а під завісу гри забив потужним ударом з-за меж карного майданчика. М'яч залетів у ближній кут.

Відео голу Климчука:

1. Вадим Вітенчук (Динамо – Минай)

Першість у рейтингу дістається опорнику Миная, який зумів відкрити рахунок у грі з Динамо вже на 4 хвилині. Вадим підхопив м'яч після обрізки від Біловара і одразу пробив метрів з 35. Бущан очевидно був не готовий до такого і пропустив у ближню "дев'ятку".

Відео голу Вітенчука: