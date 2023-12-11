Кривбас – зимовий чемпіон, Шахтар та Динамо поза топ-3: як виглядає таблиця УПЛ після 17 туру

Осіння частина чемпіонату України підійшла до завершення. Перші два місця ділять Кривбас і Дніпро-1, але за втраченими очками вони поступаються нашим грандам.

Несподіваний зимовий лідер

У чемпіонаті України завершилась осіння частина сезону 2023-2024. Цими вихідними був зіграний 17 тур УПЛ, який вийшов неповним через перенос матчу ЛНЗ – Минай, пише 24 канал.

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У семи матчах туру команди забили 16 голів, тобто в середньому 2,29 м'ячі за матч. Це посередній показник, лише одна гра подарувала більше трьох м'ячів. Всі результати туру наступні:

Полісся – Дніпро-1 1:1

Шахтар – Верес 2:0

Кривбас – Зоря 2:2

Ворскла – Рух 1:1

Чорноморець – Колос 1:0

Металіст 1925 – Олександрія 0:3

Динамо – Оболонь 2:0

Основні моменти 17 туру

Тур минув без сенсаційних результатів. Зимовим чемпіоном УПЛ став Кривбас, який при цьому втратив очки із кризовою Зорею цього туру. На руку криворіжцям зіграла нічия Полісся та Дніпра-1 в очній грі.

Втім за втраченими очками попереду мають йти Шахтар та Динамо. В разі перемог у всіх перенесених зустрічах саме ці команди ділили б першу сходинку.

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Цього туру "гірники" не без скандалу переграли Верес, тоді як кияни взяли гору в дербі над Оболонню. Для Олександра Шовковського це вже четверта перемога поспіль після призначення. Тепер СаШо – головний тренер "біло-синіх" без приставки "в.о".

Продовжує розчаровувати Металіст 1925. Харків'яни зазнали вже п'ятої поразки поспіль та впритул наблизились до зони перехідних матчів. Підопічні Голодюка розгромно поступились Олександрії, яка вирвалась із небезпечної зони.

Нарешті порадував фанатів Чорноморець. Команда Григорчука мінімально здолала Колос та взяла перші очки з кінця жовтня. На зиму одесити йдуть восьмими.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Кривбас 17 10 4 3 31-17 34 2 Дніпро-1 17 10 4 3 26-16 34 3 Полісся 17 9 5 3 24-12 32 4 Шахтар 15 9 4 2 26-13 31 5 Динамо 14 9 1 4 33-18 28 6 Рух 17 6 8 3 25-19 26 7 Ворскла 17 6 5 6 18-25 23 8 Чорноморець 16 7 1 8 25-24 22 9 Колос 16 4 9 3 11-10 21 10 ЛНЗ 16 5 5 6 17-18 20 11 Олександрія 16 4 4 8 12-20 16 12 Металіст 1925 17 4 3 10 17-28 15 13 Оболонь 16 3 5 8 10-20 14 14 Зоря 14 2 6 6 15-19 12 15 Верес 16 2 6 8 15-26 12 16 Минай 15 0 6 9 6-24 6

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Найкращі бомбардири УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 7 Олег Кожушко (Кривбас) – 7 Віталій Буяльський (Динамо) – 6 Олександр Філіппов (Дніпро-1) – 6 Максим Задерака (Кривбас) – 6 Андрій Штогрін (Чорноморець) – 6

Чемпіонат України йде на зимову паузу і повернеться аж 24 лютого 2024 року. У сезон залишилось зіграти 13 повних турів, а також вісім перенесених матчів: