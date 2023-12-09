Кривбас – Зоря 2:2

Голи: Кожушко, 11, Понєдєльнік, 40 – Герреро, 42, Батагов, 78.

У суботу, 9 грудня, відбувся матч 17-го туру УПЛ між командами Кривбас та Зоря. Позитивний результат у звітному поєдинку дозволяв господарям піти на двомісячну перерву зимовим чемпіоном, пише 24 Канал.

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Тож мотивації команді Юрія Вернидуба не бракувало. Вже на 11-й хвилині поєдинку Кривбас повів у рахунку. Кожушко вдало зіграв на добиванні після удару Задераки. Цей гол форварда став сьомим у нинішньому чемпіонаті і Олег одноосібно очолив гонку бомбардирів.

На 19 хвилині Чурко притримав Понєдєльніка у штрафному майданчику. Однак після перегляду ВАР арбітр скасував пенальті.

За п'ять хвилин до перерви криворіжці подвоїли свою перевагу. Під час затяжної атаки м'яч потрапив до Понєдєльніка, який з близької відстані вгатив під поперечину.

Втім, радість гравців Кривбасу була короткочасною. Через дві хвилини Герреро забив красень-гол у ворота Кліщука. 2:1 – за такого рахунку команди пішли на перерву.

В другому таймі малюнок гри не змінився. Кривбас продовжував тиснути на Зорю, сподіваючись збільшити свою перевагу. Стовідсоткову нагоду оформити дубль змарнував Кожушко. Не менш ефектним був момент Івана Дібанго, який на швидкості пролетів від центру поля до штрафного майданчику, але пробив поруч зі стійкою.

Зоря теж не відсиджувалася в обороні. На 78-й хвилині "мужики" відновили паритет. Після розіграшу кутового гол забив Батагов.

Наприкінці зустрічі Зоря могла навіть вирвати перемогу. Втім, поєдинок завершився нічийним результатом – 2:2.

Завдяки нічийному результату Кривбас пішов на перерву зимовим чемпіоном. Команда Вернидуба набрала 34 очка у 17 матчах. Така ж кількість балів у Дніпра-1, але гірша різниця забитих-пропущених м'ячів.

Зоря пішла на перерву на 14 місці. Виправляти турнірне становище луганці будуть вже у весняній частині чемпіонату.

Відеоогляд матчу Кривбас – Зоря