Голосування відбувалося у 2 етапи. Спочатку спортивні сайти називали претендентів у обох номінаціях, за результатами чого були сформовані фінальні четвірки, а вже згодом вболівальники обирали найкращих.

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Перевтілення Динамо не залишилося непоміченим

До топ-4 найкращих футболістів у підсумку потрапили: Олександр Філіппов (Дніпро-1), Ілля Квасниця (Рух), Денис Кузик (Кривбас) та Володимир Бражко (Динамо).



Претенденти на найкращого гравця листопада / УПЛ

У фінальному голосуванні за найкращого наставника взяли участь: Юрій Максимов (Дніпро-1), Маріно Пушич (Шахтар), Олександр Шовковський (Динамо) та Юрій Калітвінцев (Полісся).



Претенденти на найкращого тренера листопада / УПЛ

Переможцями стали номінанти, які ще не перемагали в сезоні-2023/2024. Володимир Бражко вже претендував на нагороду, але у вересні посів друге місце, а Олександр Шовковський тільки в листопаді очолив киян, тому фізично не міг цього зробити раніше.

Найкращий футболіст (відсотки голосів)

Володимир Бражко – 37.2 Денис Кузик – 24.1 Ілля Квасниця – 19.5 Олександр Філіппов – 19.2.

Найкращий тренер

Олександр Шовковський – 36 Юрій Максимов – 27 Юрій Калітвінцев – 20.2 Маріно Пушич – 16.8.



Найкращі гравець та тренер листопада в УПЛ-2023/2024 / УПЛ

Довідка. В УПЛ з 11 грудня розпочинається зимова пауза. Чемпіонат поновиться 24 лютого 2024 року матчами 18-го туру.