Дніпро-1 – Ворскла – 1:2

Голи: Лєднєв, 3 – Челядін, 31, Феліпе, 42.

На Дніпро-Арені відбувся поєдинок 16-го туру української Прем'єр-ліги, в якому місцевий Дніпро-1 приймав полтавську Ворсклу. Зустріч завершилася вольовою перемогою гостей із рахунком 2:1.

Читайте також: Неймовірна розв'язка: Кривбас на останніх хвилинах дотиснув Олександрію – відео

Хоча розпочиналося все для команди Юрія Максимова дуже непогано. Вже на третій хвилині дніпряни відкрили рахунок зусиллями Богдана Лєднєва, однак ще до перерви Артем Челядін та Феліпе схилили шальки терезів на користь Ворскли.

Інтрига у чемпіонській гонці максимально загострилася

У другому таймі футболісти Дніпра-1 не змогли прорвати оборону підопічних Віктора Скрипника. Ворскла здобула несподівану перемогу, яка максимально загострила інтригу у чемпіонській гонці.

Дніпро-1 поступився першою сходинкою турнірної таблиці Кривбасу. В обох команд по 33 очки, однак дніпряни поступаються за додатковими показниками. Крім того, лише на два бали від дуету лідерів відстає житомирське Полісся.

У Ворскли тепер 22 залікові пункти та шосте місце. У наступному турі полтавці проведуть домашній матч зі львівським Рухом, а Дніпро-1 зіграє на виїзді проти вищезгаданого Полісся.