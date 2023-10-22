Різке підвищення результативності
У чемпіонаті України 2023-2024 завершився 11 тур. Вікенд обійшовся без перенесених матчів і порадував глядачів більшою результативністю, ніж тур перед міжнародною паузою, пише 24 канал.
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Тоді було забито всього дев'ять голів, але цього разу показник був перебитий вже у перших двох матчах. Загалом же у восьми зустрічах команди забили аж 28 голів, тобто в середньому 3,5 м'ячі за матч. Це солідний показник для УПЛ. Всі результати туру наступні:
- Оболонь – Зоря 2:4
- Металіст 1925 – Кривбас 1:3
- Чорноморець – Минай 3:0
- Шахтар – ЛНЗ 3:0
- Олександрія – Колос 0:1
- Верес – Рух 2:5
- Ворскла – Полісся 0:3
- Динамо – Дніпро-1 0:1
Основні моменти 11 туру
Вікенд пройшов без якихось гучних сенсацій. Всі команди, які були у топ-п'ятірці, впевнено виграли свої дуелі. Особливо варто відзначити перемогу Шахтаря у першому матчі під керівництвом Даріо Срна.
Не сенсацією, але несподіванкою варто назвати результат центрального матчу туру – Динамо поступилось вдома Дніпру-1. Для киян це вже друга поразка поспіль. Після цього програшу Динамо вже не одноосібний лідер УПЛ за втраченими очками.
Якщо кияни, Шахтар та Дніпро-1 всі свої перенесені матчі виграють, то у всіх трьох буде рівна кількість балів. До слова, для Юрія Максимова це вже четверта перемога поспіль, завдяки чому дніпряни обійшли команду Луческу.
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Зоря нарешті змогла здобути перемогу в УПЛ на чолі з Валерієм Кривенцовим. Луганська команда перестріляла Оболонь, яка навіть виходила вперед. Дублі на свій рахунок записали гравець "броварів" Суханов та нападник "біло-чорних" Герреро.
Олександрія, Верес та Минай продовжують падіння. "Аграрії" вже дев'ять матчів поспіль не знають смаку перемог, тоді як закарпатці взагалі жодного разу не тріумфували цього сезону.
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Кривбас
|11
|7
|2
|2
|22-11
|23
|2
|Полісся
|11
|7
|1
|3
|18-8
|22
|3
|Шахтар
|10
|6
|3
|1
|20-10
|21
|4
|Рух
|10
|5
|4
|1
|19-10
|19
|5
|Чорноморець
|11
|6
|1
|5
|18-11
|19
|6
|Дніпро-1
|10
|5
|4
|1
|10-5
|18
|7
|Динамо
|8
|5
|0
|3
|22-14
|15
|8
|Колос
|11
|3
|6
|2
|7-7
|15
|9
|Ворскла
|10
|4
|1
|5
|10-18
|13
|10
|Оболонь
|11
|3
|3
|5
|8-14
|12
|11
|Металіст 1925
|10
|3
|2
|5
|7-10
|11
|12
|Олександрія
|11
|2
|3
|6
|7-17
|9
|13
|Зоря
|9
|2
|3
|4
|10-12
|9
|14
|ЛНЗ
|11
|2
|3
|6
|7-15
|9
|15
|Верес
|10
|1
|3
|6
|8-17
|6
|16
|Минай
|11
|0
|4
|7
|6-21
|4
Варто знати Все через Барселону: УПЛ перенесла матч Шахтаря проти одного з лідерів заради Ліги чемпіонів
Найкращі бомбардири УПЛ:
- Віталій Буяльський (Динамо) – 6
- Максим Задерака (Кривбас) – 6
- Юрій Климчук (Рух) – 5
- Владислав Ванат (Динамо) – 4
- Ілля Квасниця (Рух) – 4
- Андрій Штогрін (Чорноморець) – 4
- Андрій Ярмоленко (Динамо) – 4
- Едуардо Герреро (Зоря) – 4
- Олег Кожушко (Кривбас) – 4
Розклад 12 туру чемпіонату України
- 28 жовтня (субота), 13:00. Кривбас – Дніпро-1
- 28 жовтня (субота), 15:00. Колос – Динамо
- 28 жовтня (субота), 18:00. Рух – Олександрія
- 29 жовтня (неділя), 13:00. Минай – Верес
- 29 жовтня (неділя), 13:00. ЛНЗ – Оболонь
- 29 жовтня (неділя), 15:00. Ворскла – Металіст 1925
- 22 жовтня (неділя), 17:00. Зоря – Полісся
- перенесено. Чорноморець – Шахтар