Різке підвищення результативності

У чемпіонаті України 2023-2024 завершився 11 тур. Вікенд обійшовся без перенесених матчів і порадував глядачів більшою результативністю, ніж тур перед міжнародною паузою, пише 24 канал.

До теми Дебютна перемога Срна: "гірники" без проблем розгромили ЛНЗ – відеоогляд

Тоді було забито всього дев'ять голів, але цього разу показник був перебитий вже у перших двох матчах. Загалом же у восьми зустрічах команди забили аж 28 голів, тобто в середньому 3,5 м'ячі за матч. Це солідний показник для УПЛ. Всі результати туру наступні:

Оболонь – Зоря 2:4

Металіст 1925 – Кривбас 1:3

Чорноморець – Минай 3:0

Шахтар – ЛНЗ 3:0

Олександрія – Колос 0:1

Верес – Рух 2:5

Ворскла – Полісся 0:3

Динамо – Дніпро-1 0:1

Основні моменти 11 туру

Вікенд пройшов без якихось гучних сенсацій. Всі команди, які були у топ-п'ятірці, впевнено виграли свої дуелі. Особливо варто відзначити перемогу Шахтаря у першому матчі під керівництвом Даріо Срна.

Не сенсацією, але несподіванкою варто назвати результат центрального матчу туру – Динамо поступилось вдома Дніпру-1. Для киян це вже друга поразка поспіль. Після цього програшу Динамо вже не одноосібний лідер УПЛ за втраченими очками.

Якщо кияни, Шахтар та Дніпро-1 всі свої перенесені матчі виграють, то у всіх трьох буде рівна кількість балів. До слова, для Юрія Максимова це вже четверта перемога поспіль, завдяки чому дніпряни обійшли команду Луческу.

Читайте також Удар по чемпіонських амбіціях киян: Дніпро-1 здолало Динамо, зберігши шанси на лідерство – відео

Зоря нарешті змогла здобути перемогу в УПЛ на чолі з Валерієм Кривенцовим. Луганська команда перестріляла Оболонь, яка навіть виходила вперед. Дублі на свій рахунок записали гравець "броварів" Суханов та нападник "біло-чорних" Герреро.

Олександрія, Верес та Минай продовжують падіння. "Аграрії" вже дев'ять матчів поспіль не знають смаку перемог, тоді як закарпатці взагалі жодного разу не тріумфували цього сезону.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Кривбас 11 7 2 2 22-11 23 2 Полісся 11 7 1 3 18-8 22 3 Шахтар 10 6 3 1 20-10 21 4 Рух 10 5 4 1 19-10 19 5 Чорноморець 11 6 1 5 18-11 19 6 Дніпро-1 10 5 4 1 10-5 18 7 Динамо 8 5 0 3 22-14 15 8 Колос 11 3 6 2 7-7 15 9 Ворскла 10 4 1 5 10-18 13 10 Оболонь 11 3 3 5 8-14 12 11 Металіст 1925 10 3 2 5 7-10 11 12 Олександрія 11 2 3 6 7-17 9 13 Зоря 9 2 3 4 10-12 9 14 ЛНЗ 11 2 3 6 7-15 9 15 Верес 10 1 3 6 8-17 6 16 Минай 11 0 4 7 6-21 4

Варто знати Все через Барселону: УПЛ перенесла матч Шахтаря проти одного з лідерів заради Ліги чемпіонів

Найкращі бомбардири УПЛ:

Віталій Буяльський (Динамо) – 6 Максим Задерака (Кривбас) – 6 Юрій Климчук (Рух) – 5 Владислав Ванат (Динамо) – 4 Ілля Квасниця (Рух) – 4 Андрій Штогрін (Чорноморець) – 4 Андрій Ярмоленко (Динамо) – 4 Едуардо Герреро (Зоря) – 4 Олег Кожушко (Кривбас) – 4

Розклад 12 туру чемпіонату України