Шахтар – ЛНЗ 3:0

Голи: Сікан, 20, Келсі, 82, 90.

Під час міжнародної паузи донецький Шахтар несподівано відправив у відставку Патріка ван Леувена. Нідерландського фахівця на тренерському містку замінив Даріо Срна. Матч проти ЛНЗ став дебютним для легенди "гірники", пише 24 Канал.

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"Гірники" не мали особливих проблем з новачком УПЛ. В першому таймі рахунок у матчі відкрив Данило Сікан, який скористався прострілом Зубкова.

На початку другого тайму хавбек ЛНЗ Іван Калюжний відправив м'яч у сітку воріт Різника. Проте арбітр зафіксував явний офсайд.

Гості зберігали шанси на позитивний результат до 82-ї хвилини матчу, коли Келсі вдало зіграв на добиванні після удару Бондаренко. Венесуельський форвард і завершив розгром команди Дулуба, оформивши дубль на 90-й хвилині.

Даріо Срна з перемоги розпочав свою тренерську кар'єру. Наступний поєдинок "гірники" зіграють в Лізі чемпіонів проти Барселони.

Шахтар набрав 21 очко та потіснив з другого місця Чорноморець.

ЛНЗ опустився в небезпечну зону. У команди Дулуба 9 балів у 11 матчах та 14 місце в таблиці.

Відеоогляд матчу Шахтар – ЛНЗ