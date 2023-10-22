Динамо – Дніпро-1 0:1

Гол: Гуцуляк, 13

Динамо та Дніпро-1 провели зустріч в рамках 11-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшли "спортклубівці". Кияни втрачають нагоду вийти на перше місце завдяки матчам у запасі, пише 24 Канал.

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Матч "поранених" титанів

У центральному матчі чергового раунду чемпіонату України зустрілись два колективи, котрі претендують на чемпіонство у національній першості. Дніпро-1 не найкращим чином розпочав сезон, коливавшись у зоні вильоту, проте дніпряни набрали обертів. Динамо із певними "поблажками" (така ж ситуація і у "спортклубівців"), у вигляді переносу матчів, не реалізовує перевагу.

Стартові склади команд / Flashscore

Зокрема, Дніпро-1 набагато впевненіше розпочало поєдинок, що уже на 13-ій хвилині гри вилилось у результат. Рахунок у матчі відкрив Олексій Гуцуляк, який отримав передачу в карному майданчику суперника та, швидко оцінивши ситуацію, закотив м'яч у дальній кут воріт без шансів для Бущана.

Цікаво, що Динамівці не могли нічого надзвичайного придумати біля воріт опонента, а от "спортклубівці" навпаки виглядали активніше, проте відзначитись дніпрянам більше не вдалось. Кияни почали тиснути на Дніпро-1 тільки під кінець зустрічі, зокрема, Беніто міг заробити пенальті для своєї команди, та от суддя у суперечному епізоді призначив вільний удар, що дуже розлютило тренерський штаб Динамо.

До речі. До гри повернувся Микола Шапаренко, який своїми вміннями вирізнявся на фоні інших гравців, вийшовши на заміну.

Гол Гуцуляка:

Таким чином, Дніпро-1 виходить на 6-у сходинку в УПЛ (18 балів). маючи дві гри в запасі. Якщо "спортклубівці" виграють у двох зустрічах, то можуть вийти на перше місце в чемпіонаті. Динамо опинилось на 7-ій позиції (3 гри в запасі), заробивши 15 пунктів, проте здобувши перемоги в недограних поєдинках, "бобри" також можуть опинитись на топі.