Оболонь – Колос 0:0

В Україні стартував новий сезон УПЛ. У першій грі чемпіонату новачок сезону київська Оболонь приймала Колос з Ковалівки, пише 24 канал.

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Для "пивоварів" це був перший матч на рівні УПЛ з 2012 року. У звітній кампанії команду Валерія Іващенка називають головним аутсайдером турніру.

Втім у битві із середняком минулого сезону Оболонь не розчарувала. До того ж, Колос непогано посилився влітку, а з новачків в основі вийшли четверо – Бурда, Цуріков, Бондаренко та Демченко.

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У підсумку стартова гра так і не подарувала вболівальникам забитих голів. у наступному турі Оболонь гратиме проти київського Динамо, а на ковалівців чекає зустріч із Чорноморцем.

Відеоогляд матчу Оболонь – Колос: