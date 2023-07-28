Оболонь – Колос 0:0

В Украине стартовал новый сезон УПЛ. В первой игре чемпионата новичок сезона киевская Оболонь принимала Колос из Ковалевки, пишет 24 канал.

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Для "пивоваров" это был первый матч на уровне УПЛ с 2012 года. В отчетной кампании команду Валерия Иващенко называют главным аутсайдером турнира.

Впрочем, в битве с середняком прошлого сезона Оболонь не разочаровала. К тому же Колос неплохо усилился летом, а из новичков в основе вышли четверо – Бурда, Цуриков, Бондаренко и Демченко.

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В итоге стартовая игра так и не подарила болельщикам забитых голов. в следующем туре Оболонь будет играть против киевского Динамо, а ковалевцев ждет встреча с Черноморцем.

Видеообзор матча Оболонь – Колос: