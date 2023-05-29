Шахтар – чемпіон, а на інших очікують головні бої: турнірна таблиця УПЛ та топ-інтриги на фініші

Накал пристрастей в чемпіонаті України досяг піку за тур до фінішу. Кожен із матчів останнього туру матиме турнірну інтригу, тому битва за єврокубки та виживання очікується спекотною.

У чемпіонаті України підійшов до завершення 29 тур УПЛ. За його підсумками вже став відомий чемпіон, пише 24 канал. Золото дісталось Шахтарю, який в очній битві із Дніпром-1 тріумфував із розгроним рахунком (3:0).

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У всіх поєдинках 29 туру було забито 21 гол. Це середня результативність по турніру – 2,6 гола за гру. Всі результати передостаннього туру УПЛ виглядають наступним чином:

Шахтар – Дніпро-1 3:0

Олександрія – Зоря 0:2

Динамо – Верес 3:0

Ворскла – Колос 2:0

Металіст – Минай 1:2

Львів – Інгулець 0:2

Чорноморець – Рух 1:3

Металіст 1925 – Кривбас 0:2

Основні моменти 29 туру

Паралельно із тим, що визначився чемпіон, була відновлена інтрига у боротьбі за друге місце в Лізі чемпіонів. Зоря переграла Олександрію та наздогнала Дніпро-1.

Сама ж Олександрія своєю поразкою поставила під питання участь у єврокубках наступного сезону. Ворскла та Кривбас здобули комфортні перемоги над середняками та наблизились впритул до команди Ротаня.

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Також визначилась друга команда, яка напряму вилетить в Першу лігу. Слідом за Львовом пониження у класі здобуває Металіст, який навесні програв 10 із 14-ти зустрічей.

Натомість битва за непотрапляння у перехідні матчі відкладена на останній тур. Перемоги Руха, Миная та Інгульця в купі з поразками конкурентів залишають у цій боротьбі аж сім команд.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Шахтар 29 22 6 1 68-19 72 2 Дніпро-1 29 20 4 5 60-27 64 3 Зоря 29 20 4 5 61-31 64 4 Динамо 29 18 5 6 50-24 59 5 Олександрія 29 10 13 6 42-39 43 6 Ворскла 29 12 6 11 36-36 42 7 Кривбас 29 12 5 12 26-29 41 8 Минай 29 8 9 12 22-30 33 9 Колос 29 9 6 14 22-36 33 10 Чорноморець 29 8 8 13 32-40 32 11 Металіст 1925 29 6 13 10 22-41 31 12 Рух 29 7 10 12 31-37 31 13 Інгулець 29 8 7 14 22-33 31 14 Верес 29 7 7 15 34-45 28 15 Металіст 29 5 7 17 27-55 22 16 Львів 29 3 4 22 18-51 13

Розклад матчів 30 туру УПЛ:

4 червня (неділя), 15:00 . Ворскла – Шахтар

. Ворскла – Шахтар 4 червня (неділя), 15:00 . Дніпро-1 – Кривбас

. Дніпро-1 – Кривбас 4 червня (неділя), 15:00 . Минай – Зоря

. Минай – Зоря 4 червня (неділя), 15:00 . Рух – Олександрія

. Рух – Олександрія 4 червня (неділя), 15:00 . Металіст 1925 – Динамо

. Металіст 1925 – Динамо 4 червня (неділя), 15:00 . Верес – Інгулець

. Верес – Інгулець 4 червня (неділя), 15:00 . Металіст – Чорноморець

. Металіст – Чорноморець 4 червня (неділя), 15:00. Колос – Львів

Найкращі бомбардири УПЛ:

Артем Довбик (Дніпро-1) – 24 Віталій Буяльський (Динамо) – 12 Владислав Ванат (Динамо) – 12 Таулян Сефері (Ворскла) – 12 Назарій Русин (Зоря) – 11

Головні інтриги останнього туру

Лііга чемпіонів. Дніпро-1 має порівну балів із Зорею, але випереджає її за результатами очних матчів (3:0, 1:2). Перемога над Кривбасом дасть дніпрянам путівку у кваліфікацію ЛЧ. Якщо ж підопічні Кучера втратять бали, то в разі перемоги над Минаєм цілі досягне Зоря.

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Ліга конференцій. Олександрія випереджає Ворсклу на один бал та Кривбас – на два. Втім останні двоє гратимуть проти грандів, але той так Шахтар вже немотивований. Підопічні ж Ротаня поїдуть в гості до Руха, який б'ється за збереження прописки. Олександрія є фаворитом у цій боротьбі, адже навіть за очними матчами має перевагу над Ворсклою та кривбасом.

Бомбардирська гонка. Без сумнівів, найкращим бомбардиром УПЛ стане Артем Довбик. Нападник Дніпра-1 наколотив вже 24 м'ячі, тому він близький до рекорду. Найбільше голів за сезон забивав у турнірі 2012-2013 Генріх Мхітарян з Шахтаря – 25 голів. Тому гол у ворота Кривбаса дозволить Артему повторити досягнення, а дубль – самому стати рекордсменом.

Боротьба за виживання. Верес виглядає аутсайдером у битві за уникнення матчів плей-аут. Втім підопічні Вірта гратимуть проти прямого конкурента Інгульця, тому перемога над петрівцями разом із поразкою Руха чи Металіста 1925 в паралельній грі врятують рівненців.

Саме харків'яни можуть впасти у цю зону, які протистоятимуть Динамо. Щоправда, кияни вже не мають турнірних завдань. Натомість для Колоса, Чорноморця та Миная достатньо набрати бодай бал у своїх поєдинках або ж дочекатись осічок конкурентів.

Графік особистих зустрічей: