У чемпіонаті України підійшов до завершення 29 тур УПЛ. За його підсумками вже став відомий чемпіон, пише 24 канал. Золото дісталось Шахтарю, який в очній битві із Дніпром-1 тріумфував із розгроним рахунком (3:0).
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У всіх поєдинках 29 туру було забито 21 гол. Це середня результативність по турніру – 2,6 гола за гру. Всі результати передостаннього туру УПЛ виглядають наступним чином:
- Шахтар – Дніпро-1 3:0
- Олександрія – Зоря 0:2
- Динамо – Верес 3:0
- Ворскла – Колос 2:0
- Металіст – Минай 1:2
- Львів – Інгулець 0:2
- Чорноморець – Рух 1:3
- Металіст 1925 – Кривбас 0:2
Основні моменти 29 туру
Паралельно із тим, що визначився чемпіон, була відновлена інтрига у боротьбі за друге місце в Лізі чемпіонів. Зоря переграла Олександрію та наздогнала Дніпро-1.
Сама ж Олександрія своєю поразкою поставила під питання участь у єврокубках наступного сезону. Ворскла та Кривбас здобули комфортні перемоги над середняками та наблизились впритул до команди Ротаня.
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Також визначилась друга команда, яка напряму вилетить в Першу лігу. Слідом за Львовом пониження у класі здобуває Металіст, який навесні програв 10 із 14-ти зустрічей.
Натомість битва за непотрапляння у перехідні матчі відкладена на останній тур. Перемоги Руха, Миная та Інгульця в купі з поразками конкурентів залишають у цій боротьбі аж сім команд.
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Шахтар
|29
|22
|6
|1
|68-19
|72
|2
|Дніпро-1
|29
|20
|4
|5
|60-27
|64
|3
|Зоря
|29
|20
|4
|5
|61-31
|64
|4
|Динамо
|29
|18
|5
|6
|50-24
|59
|5
|Олександрія
|29
|10
|13
|6
|42-39
|43
|6
|Ворскла
|29
|12
|6
|11
|36-36
|42
|7
|Кривбас
|29
|12
|5
|12
|26-29
|41
|8
|Минай
|29
|8
|9
|12
|22-30
|33
|9
|Колос
|29
|9
|6
|14
|22-36
|33
|10
|Чорноморець
|29
|8
|8
|13
|32-40
|32
|11
|Металіст 1925
|29
|6
|13
|10
|22-41
|31
|12
|Рух
|29
|7
|10
|12
|31-37
|31
|13
|Інгулець
|29
|8
|7
|14
|22-33
|31
|14
|Верес
|29
|7
|7
|15
|34-45
|28
|15
|Металіст
|29
|5
|7
|17
|27-55
|22
|16
|Львів
|29
|3
|4
|22
|18-51
|13
Розклад матчів 30 туру УПЛ:
- 4 червня (неділя), 15:00. Ворскла – Шахтар
- 4 червня (неділя), 15:00. Дніпро-1 – Кривбас
- 4 червня (неділя), 15:00. Минай – Зоря
- 4 червня (неділя), 15:00. Рух – Олександрія
- 4 червня (неділя), 15:00. Металіст 1925 – Динамо
- 4 червня (неділя), 15:00. Верес – Інгулець
- 4 червня (неділя), 15:00. Металіст – Чорноморець
- 4 червня (неділя), 15:00. Колос – Львів
Найкращі бомбардири УПЛ:
- Артем Довбик (Дніпро-1) – 24
- Віталій Буяльський (Динамо) – 12
- Владислав Ванат (Динамо) – 12
- Таулян Сефері (Ворскла) – 12
- Назарій Русин (Зоря) – 11
Головні інтриги останнього туру
Лііга чемпіонів. Дніпро-1 має порівну балів із Зорею, але випереджає її за результатами очних матчів (3:0, 1:2). Перемога над Кривбасом дасть дніпрянам путівку у кваліфікацію ЛЧ. Якщо ж підопічні Кучера втратять бали, то в разі перемоги над Минаєм цілі досягне Зоря.
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Ліга конференцій. Олександрія випереджає Ворсклу на один бал та Кривбас – на два. Втім останні двоє гратимуть проти грандів, але той так Шахтар вже немотивований. Підопічні ж Ротаня поїдуть в гості до Руха, який б'ється за збереження прописки. Олександрія є фаворитом у цій боротьбі, адже навіть за очними матчами має перевагу над Ворсклою та кривбасом.
Бомбардирська гонка. Без сумнівів, найкращим бомбардиром УПЛ стане Артем Довбик. Нападник Дніпра-1 наколотив вже 24 м'ячі, тому він близький до рекорду. Найбільше голів за сезон забивав у турнірі 2012-2013 Генріх Мхітарян з Шахтаря – 25 голів. Тому гол у ворота Кривбаса дозволить Артему повторити досягнення, а дубль – самому стати рекордсменом.
Боротьба за виживання. Верес виглядає аутсайдером у битві за уникнення матчів плей-аут. Втім підопічні Вірта гратимуть проти прямого конкурента Інгульця, тому перемога над петрівцями разом із поразкою Руха чи Металіста 1925 в паралельній грі врятують рівненців.
Саме харків'яни можуть впасти у цю зону, які протистоятимуть Динамо. Щоправда, кияни вже не мають турнірних завдань. Натомість для Колоса, Чорноморця та Миная достатньо набрати бодай бал у своїх поєдинках або ж дочекатись осічок конкурентів.
Графік особистих зустрічей:
|Є ПЕРЕВАГА
|ПОСТУПАЮТЬСЯ
|Металіст 1925
|Інгулець
|Минай
Рух*
Верес
|Минай
|Металіст 1925
Інгулець*
|Рух*
Верес*
|Інгулець
|Верес**
|Металіст 1925
Минай*
Рух
|Рух
|Металіст 1925*
Минай*
Інгулець
|Верес*
|Верес
|Металіст 1925
Минай*
Рух*
|Інгулець**
* – команди мають паритет в особистих зустрічах, тому перевага визначається по різниці м'ячів
** – Інгулець обіграв Верес у першому матчі (1:0), другий команди ще не зіграли