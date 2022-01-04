Білосюк пропустить етап в Оберхофі
Етап в Оберхофі пропустить капітанка збірної України Олена Білосюк. Тренер збірної України Урош Велепець розповів, що вона продовжить підготовку на зборі в Поклюці (Словенія).
До слова На етапі Кубка світу в Обергофі перенесли чоловічий спринт: відомо причину
Гонки в Німеччині пропустять Анастасія Меркушина та Ірина Петренко. Обидві відновлюються після інфекції на зборі в Поклюці.
Білосюк та Петренко у складі збірної України замінять Валентина Семеренко та Катерина Бех. Залишилися у складі Юлія Джима, Дар'я Блашко та Ольга Абрамова.
Склад жіночої команди
- Юлія Джима
- Дарія Блашко
- Валентина Семеренко
- Ольга Абрамова
- Катерина Бех.
У чоловічій збірній в Оберхові повернеться основний склад, який пропускав етап в Ансі. Йдеться про Дмитра Підручного, Артема Приму, Антона Дудченка та Богдана Цимбала.
У складі збірної України шестеро біатлоністів. Наставник команди Юрай Санітра включив також Артема Тищенка й Тараса Лесюка.
Склад чоловічої команди
- Дмитро Підручний
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Богдан Цимбал
- Артем Тищенко
- Тарас Лесюк.