Український гімнаст Назар Чепурний виграв "золото" на Універсіаді-2023

У китайському місті Ченду триває літня Універсіада-2023. У змаганнях зі спортивної гімнастики золоту медаль для нашої збірної здобув Назар Чепурний.

28 липня у Китаї стартувала XXXI літня Всісвітня Універсіада. Назар Чепурний став єдиним представником України у фіналі змагань зі спортивної гімнастики.

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Єдина медаль України в спортивній гімнастиці

20-річний гімнаст бездоганно виконав два стрибки з коефіцієнтом складності 5,6. Обидві спроби українця були найкращими. Назар отримав за них оцінку 14,866 бала. Найближчого переслідувача Чепурний випередив на 0,467 бала. Це дозволило представнику України завоювати "золото" та стати чемпіоном Універсіади-2023.

Срібна нагорода дісталася Цзен Вей-Шену з Китайського Тайбею, а "бронза" казаху Міладу Карімі.

Спортивна гімнастика. Опорний стрибок, фінал

1. Назар Чепурний (Україна) – 14,883 бала

2. Цзен Вей-Шен (Китайський Тайбей) – 14,416

3. Мілад Карімі (Казахстан) – 14,366

Нагорода Чепурного стала єдиною для України у спортивній гімнастиці. Загалом збірна України здобула 11 медалей на Університетських іграх (4 "золото" + 4 "срібло" + 3 "бронза"). У медальному заліку наша команда займає 10 місце.