28 июля в Китае стартовала XXXI летняя Всемирная универсиада. Назар Чепурный стал единственным представителем Украины в финале соревнований по спортивной гимнастике.
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Единая медаль Украины в спортивной гимнастике
20-летний гимнаст безупречно выполнил два прыжка с коэффициентом сложности 5,6. Обе попытки украинца были лучшими. Назар получил за них отметку 14,866 балла. Ближайшего преследователя Чепурный опередил на 0.,467 балла. Это позволило представителю Украины завоевать "золото" и стать чемпионом Универсиады-2023.
Серебряная награда досталась Цзэн Вэй-Шену из Китайского Тайбэя, а "бронза" казаху Миладу Карими.
Спортивная гимнастика. Опорный прыжок, финал
- 1. Назар Чепурный (Украина) – 14,883 балла
- 2. Цзэн Вэй-Шен (Китайский Тайбэй) – 14,416
- 3. Милад Карими (Казахстан) – 14,366