28 июля в Китае стартовала XXXI летняя Всемирная универсиада. Назар Чепурный стал единственным представителем Украины в финале соревнований по спортивной гимнастике.

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Единая медаль Украины в спортивной гимнастике

20-летний гимнаст безупречно выполнил два прыжка с коэффициентом сложности 5,6. Обе попытки украинца были лучшими. Назар получил за них отметку 14,866 балла. Ближайшего преследователя Чепурный опередил на 0.,467 балла. Это позволило представителю Украины завоевать "золото" и стать чемпионом Универсиады-2023.

Серебряная награда досталась Цзэн Вэй-Шену из Китайского Тайбэя, а "бронза" казаху Миладу Карими.

Спортивная гимнастика. Опорный прыжок, финал

1. Назар Чепурный (Украина) – 14,883 балла

2. Цзэн Вэй-Шен (Китайский Тайбэй) – 14,416

3. Милад Карими (Казахстан) – 14,366

Важно! Награда Чепурного стала единственной для Украины в спортивной гимнастике. В общей сложности сборная Украины получила 11 медалей на Университетских играх (4 "золото" + 4 "серебро" + 3 "бронза"). В медальном зачете наша команда занимает 10-е место.