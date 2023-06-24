Збірна України U21 вдало стартувала на молодіжному чемпіонаті Європи-2023. Команда Руслана Ротаня потрапила у групу з Іспанією, Хорватією та Румунією, пише 24 канал.

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У першому турі "синьо-жовті" подолали балканців (2:0), після чого мінімально переграли господарів турніру румунів (1:0). Таким чином, наша команда за тур до фінішу групової стадії гарантувала собі вихід у плей-офф.

Це стало відомо після того, як Іспанія подолала Хорватію у матчі другого туру. Єдиний гол "фурія роха" провела вже на 40-ій секунді матчу зусиллями Абеля Руїса.

Таким чином, Іспанія та Україна набрали по 6 очок, тоді як хорвати і румуни залишаються без балів. В останньому турі групового раунду підопічні Ротаня як раз гратимуть проти представників піренейської збірної.

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Іспанія 2 0 0 4:0 6 2 Україна 2 0 0 3:0 6 3 Хорватія 0 0 2 0:3 0 4 Румунія 0 0 2 0:4 0

Саме за результатами цієї дуелі і визначиться переможець квартету. Іспанії для того, щоб залишитись лідером групи, достатньо зіграти внічию, тоді як "синьо-жовтих" влаштує лише перемога.

Нагадаємо також, що перше місце нашої групи зіграє в 1/4 фіналу з віцечемпіоном квартету D, тоді як друге місце – з чемпіоном. У групі D після першого туру лідирують Франція та Швейцарія, які мають на три бали більше, ніж Італія та Норвегія.

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Відзначимо, що вихід у півфінал, скоріш за все, гарантує підопічним Ротаня путівку на Олімпіаду-2024. Пропонуємо детальніше ознайомитись, як Україна може потрапити на Олімпійські ігри в Парижі.