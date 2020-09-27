Донецький "Шахтар" вже офіційно переїхав з харківського ОСК "Металіст" на столичний НСК "Олімпійський". "Шахтар" та НСК уклали довгостроковий контракт.

Директор департаменту по експлуатації "Шахтар-Сервіс" Вадим Гунько розповів про укладення контракту донецького клубу з НСК "Олімпійський". Про це повідомляє канал "Шахтаря" у YouTube.

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Деталі угоди

Вадим Гунько повідомив, що "Шахтар" та НСК уклали контракт терміном на три роки.

Ми уклали контракт з НСК "Олімпійський" на три роки. Буквально на днях приїхав останній вантаж з Харкова. Можна сказати, що наша харківська історія закінчена. Це був важливий період для нашого клубу. Ми безмежно вдячні Харкову, стадіону і всім, хто був причетний до тих матчах,

– розповів Гунько.

Разом з тим, він повідомив, що "Шахтар" привіз у Київ багато обладнання по догляду за газоном.

"Це те, на чому ми плануємо сконцентруватися. Але також є обладнання, пов'язане з комфортом і безпекою глядачів", – сказав Гунько.

"Шахтар" переїхав на НСК: що відомо

Донецький клуб почав проводити домашні матчі у Києві на НСК "Олімпійський" після відновлення сезону 2019/2020.

"Гірники" відмовилися проводити матчі у Харкові на ОСК "Металіст", адже вболівальникам було заборонено відвідувати поєдинки.

У клубі вирішили недоцільним їздити автобусом на поєдинки з Києва у Харків. Саме в Києві проживають футболісти і персонал "Шахтаря".

НСК "Олімпійський" є домашнім стадіоном для київського "Динамо". Столичний клуб має ексклюзивні права на проведення матчів на НСК до кінця сезону 2023/24.

Повідомлялося, що "Шахтар" залишає для "Динамо" право першим обирати ігровий день, якщо матчі обидвох команд припадатимуть на одну і ту ж дату

"Шахтар" з наступного сезону спробує спільно з керівництвом стадіону зробити на арені газон європейського рівня.