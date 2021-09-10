Українці завжди грали в футбол краще за росіян, – ексгравець московського Спартака

Колишній гравець збірної України і московського Спартака Максим Калініченко порівняв рівень російських і українських футболістів на рівні національних команд.

Калініченко вважає, що українська збірна краще виступила на Євро-2020, хоча, на його думку, її гра була далека від ідеальної.

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На сьогоднішній день вважаю, що збірна України сильніша за російську. Але мене дещо насторожила команда на Євро-2020. Звичайно, суб'єктивних і об'єктивних причин було багато, але у відборі команда грала краще, і кожен футболіст грав значно краще,

– сказав він.

За словами Калініченка, збірна СРСР на 80-85% була складена з українців. Крім того, відразу троє українців Олег Блохін, Ігор Бєланов і Андрій Шевченко ставали володарями "Золотого м'яча". Також Максим відзначив внесок українських футбольних шкіл, які високо котирувалися в СРСР.

Хто такий Максим Калініченко

Калініченкопротягом восьми років виступав за московський Спартак і досі підтримує зв'язок з Росією. Також на його рахунку 47 матчів і сім м'ячів за збірну України.