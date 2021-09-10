Калиниченко считает, что украинская сборная лучше выступила на Евро-2020, хотя, по его мнению, ее игра была далека от идеальной.

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На сегодняшний день считаю, что сборная Украины сильнее российской. Но меня несколько насторожила команда на Евро-2020. Конечно, субъективных и объективных причин было много, но в отборе команда играла лучше, и каждый футболист играл значительно лучше,

– сказал он.

По словам Калиниченко, сборная СССР на 80-85% была составлена из украинцев. Кроме того, сразу трое украинцев Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко становились обладателями "Золотого мяча". Также Максим отметил вклад украинских футбольных школ, которые высоко котировались в СССР.

Кто такой Максим Калиниченко

Калиниченко в течение восьми лет выступал за московский Спартак и до сих пор поддерживает связь с Россией. Также на его счету 47 матчей и семь мячей за сборную Украины.