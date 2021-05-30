"Золоті" фінали українців

Для Іллі Ковтуна ця золота медаль стала першою нагородою у кар'єрі на рівні етапів Кубка світу. Анастасія Бачинська поповнила свою скарбничку другою нагородою такого рівня. Вона вперше здобула перемогу на такому високому рівні у 2019 році. Тоді Анастасія виграла "срібло" у вправах на колоді.

Читайте також Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

17-річний Ковтун здобув перемогу у вправах на коні. Українець набрав 14.550 балів і лише на 0.1 бала випередив італійського гімнаста Едуардо де Росу.

У жіночій програмі 17-річна Анастасія Бачинська стала чемпіонкою у вправах на колоді. Її результат склав 13.250 балів. Ще одна українка Діана Варінська посіла високе 5 місце.

Крім цих тріумфальних фіналів у вільних вправах Ковтун зупинився за крок до п'єдесталу – четверте місце. А в опорному стрибку Анастасія Мотакі стала 8-ю.

Нагадаємо, що обидва гімнасти вдруге підійнялись на подіум за два місяці. У квітні Ковтун виграв "бронзу" у багатоборстві на чемпіонаті Європи. Бачинська ж на континентальній першості стала третьою у вправах на колоді.

У неділю, 30 травня, Ковтун виступить в фіналі на брусах, Варінська – на брусах і у вільних вправах, а Бачинська також змагатиметься на брусах.