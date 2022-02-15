Українці візьмуть участь у чемпіонаті Європи з бразильського джиу-джитсу

У Римі у вівторок, 15 лютого, стартував чемпіонат Європи з бразильського джиу-джитсу. Після більш ніж річної перерви на спортивну арену повертаються одні з найважливіших та очікуваних змагань – IBJJF European Championship 2022.

International Brazilian Jiu Jitsu Federation — найбільш конкурентна організація у світі. Поки що за всю історію українського джиу-джитсу наші спортсмени змогли завоювати лише 5 медалей у категорії Adult (дорослі 18 – 29 років).

Читайте також Найкращий тренер простягнув руку допомоги Джошуа перед реваншем з Усиком

Попри всі труднощі з в'їздом до Італії, пов'язані зі спалахом пандемії, складною політичною ситуацією та скасуванням деяких авіарейсів, спортсмени успішно дісталися Риму і готові виступити на найвищому рівні.

Серед великої кількості атлетів Україну на цих змаганнях представлятиме, в тому числі й команда послів української Ліги TMS: Михайло Арцимович, Віктор Горбовський, Олександра Яковенко та Сергій Кіналь.

Захід триватиме у Римі з 15 по 20 лютого.