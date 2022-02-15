International Brazilian Jiu Jitsu Federation – самая конкурентная организация в мире. Пока что за всю историю украинского джиу-джитсу наши спортсмены смогли завоевать только 5 медалей в категории Adult (взрослые 18 – 29 лет).

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Несмотря на все трудности с выездом в Италию, связанные со вспышкой пандемии, сложной политической ситуацией и отменой некоторых авиарейсов, спортсмены успешно добрались до Рима и готовы выступить на самом высоком уровне.

Среди большого количества атлетов Украину на этих соревнованиях будет представлять, в том числе и команда послов украинской Лиги TMS: Михаил Арцимович, Виктор Горбовский, Александра Яковенко и Сергей Киналь.

Мероприятие продлится в Риме с 15 по 20 февраля.