За словами дизайнерів, форму виготовлено в ніжній палітрі, що символізує надію і віру. На спинці вітровок, в яких наші спортсмени будуть присутні на церемонії відкриття, зобразили тризуб і олімпійські кільця з світлоповертального матеріалу.

Як це було Представлено форму збірної України на Олімпійські ігри в Токіо

Як зазначають дизайнери форми, екіпірування відповідає сучасним дизайнерським трендам, воно виготовлене з легких тканин, з урахуванням кліматичних умов Токіо.



Олімпійська форма збірної України / Фото: НОК України

Українцям форма не сподобалася

У той же час вболівальники з недовірою сприйняли новий дизайн, розкритикувавши одяг.

"Невдала форма і колір незрозумілий, виглядають, як облізлі, і з відтінком зеленого, який до чого тут, сподіваюся не через політику"

"Таке відчуття, що її надрукували в дешевій друкарні та вивісили вигоряти на сонці"

"Не будемо суворі, всі ми трошки виглядаємо як "заробітчани"



Реакція українців на олімпійську форму-2020 / Фото: Скріншоти

Олімпіада в Токіо: що відомо

Україну на літній Олімпіаді у Токіо представлять 158 олімпійців. На жаль, Ігри у Токіо пропустять Олег Верняєв, Дмитро Чумак та Євген Барабанов. Останніх двох звинуватили у допінгу.

Олімпіада-2020 відбудеться з 23 липня до 8 серпня.

Перед Олімпіадою з українськими спортсменами зустрівся президент Володимир Зеленський.